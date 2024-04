Jurij Rodionov konnte nur im ersten Satz mithalten. IMAGO/Juergen Hasenkopf

München/Barcelona - Für Jurij Rodionov ist wie erwartet im Achtelfinale des ATP250-Tennisturniers in München das Aus gekommen. Der 24-jährige Niederösterreicher wehrte sich am Mittwoch gegen den topgesetzten Weltranglisten-Fünften Alexander Zverev aber lange Zeit ausgezeichnet. Schließlich musste sich Österreichs Nummer 3 bzw. 118 im Ranking 6:7(3)2:6 beugen.

Rafael Nadal ist im Achtelfinale des ATP-Turniers von Barcelona ausgeschieden. Der zwölffache Sieger des Events unterlag Alex de Minaur 5:7,1:6, womit dieser der erste Australier mit einem Sieg auf Sand gegen Nadal ist. Der wiederum ist in der katalanischen Metropole aus einer mehr als drei Monate langen Verletzungspause zurückgekommen. Im Anschluss an die Partie spielt der Steirer Sebastian Ofner gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas.

Allein durch seinen am Dienstag eingefahrenen Auftaktsieg bei seinem wahrscheinlich letzten Barcelona-Antreten gegen den Italiener Flavio Cobolli machte Nadal weit mehr als 100 Plätze gut und wird in der Weltrangliste knapp außerhalb der Top 500 aufscheinen.

Rafael Nadal musste auch eine Niederlage verkraften. AFP/PAU BARRENA

Der Iberer benötigt per 10. Juni einen Platz in den Top 400, um sein Olympia-Ticket sicher zu haben. Das beruht auf einer neuen, zwei Gewinnern von Grand-Slam-Turnieren bevorzugende Regelung. Auch Dominic Thiem scheint derzeit auf diesen Passus hoffen zu müssen, "nur" ein Major-Titel könnte für ihn da aber zu wenig sein.

Guter erster Satz von Rodionov

Rodionov durfte nach seinem ersten Duell mit einem Top-Ten-Spieler überhaupt den Platz aber doch einigermaßen erhobenen Hauptes verlassen. Vor allem wegen seiner Leistung im ersten Satz, denn der ÖTV-Davis-Cup-Spieler hielt da ausgezeichnet mit und hatte im Gegensatz zu Zverev gleich vier Breakchancen - und zwar bei 2:2. Der Olympiasieger rettete das Game aber noch. Beim Stand von 5:4 für den Deutschen musste das Match nach 44 Minuten wegen einsetzenden Hagels für rund 2:20 Stunden unterbrochen werden.

Nach der unerwünschten Pause ging es in der gleichen Tonart weiter. Linkshänder Rodionov macht es dem derzeit Dritten im Race alles andere als leicht, überzeugte mit Geschwindigkeit in den Schlägen und mit dem Aufschlag, musste keinen Breakball verteidigen. So ging es nach 57 Minuten Spielzeit ins Tiebreak. In diesem setzte sich Zverev, der am Samstag seinen 27. Geburtstag feiert, mit 7:3 durch.

Bei 1:0 für Rodionov und 15:0 sowie Aufschlag Zverev wurde im zweiten Durchgang bei nur 6 Grad ein weiteres Mal unterbrochen. Nach Wiederaufnahme ging es dann schnell. Rodionov gab seine Aufschlaggames zum 1:2 und 1:4 ab, knapp fünf Stunden nach dem ersten Service war die Partie am frühen Abend zu Ende. Zverev zeigte sich glücklich, erstmals seit 2019 bei einem seiner Heimturniere wieder im Viertelfinale zu stehen. Rodionov wiederum verpasste es, zum dritten Mal in seiner Karriere in ein ATP-Viertelfinale einzuziehen. Es wäre sein erstes auf Sand gewesen.

Thiem hatte am Montag in der ersten Runde gegen den spanischen Qualifikanten Alejandro Moro Canas 4:6,4:6 verloren. (APA; 17.4.2024)