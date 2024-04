Der Truppenübungsplatz im bayerischen Grafenwöhr soll eines der Ziele der russischen Saboteure gewesen sein. APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Berlin – In Deutschland sollen nach laut einem Bericht des "Spiegel" zwei Spione für Russland Einrichtungen der US-Armee ausgespäht haben. Die beiden mutmaßlichen Agenten, die die im Auftrag des russischen Geheimdiensts tätig gewesen sein sollen, seien Ermittlerkreisen zufolge am Mittwoch in Bayreuth festgenommen worden. Dies sei auf Anweisung von Generalbundesanwalt Jens Rommel geschehen. Über aktuellste Entwicklungen informiert DER STANDARD ebenso laufend im Ukraine-Ticker.

Anschläge auf Transportwege geplant

Wie der "Spiegel" berichtet, sollen die Männer auch Anschläge auf militärische Transportwege geplant haben. Im Fokus standen dabei laut dem Bericht unter anderem Verkehrswege, die für den Transport von Militärgütern genutzt werden. Damit habe man bewirken wollen, die deutsche Unterstützung für die Ukraine zu unterminieren.

Bei dem Hauptbeschuldigten soll es sich um einen 39-jährigen Deutschrussen handeln. Eines der ausgespähten Objekte soll eine Einrichtung der US-Armee im bayerischen Grafenwöhr sein. Dort befindet sich unter anderem ein bedeutender Truppenübungsplatz, auf dem die US-Armee ukrainische Soldaten ausbildet, etwa an Abrams-Kampfpanzern. Die beiden deutsch-russischen Staatsangehörigen sind dringend verdächtig, in einem besonders schweren Fall für einen ausländischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein, bestätigte der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof am Donnerstag. (red, 18.4.2024)