War Ötzi doch Nordtiroler? Zumindest sagt er uns das in einem – zugegebenermaßen nicht mehr ganz taufrischen – Sketch, ohne es dabei auszusprechen. Und das mit seiner Aussprache. Indem er seine kch in "Käsecannelloni mit Kaninchenkarree in Kräuterkruste" derart krachen lässt, dass die Lawinen zu beiden Seiten des Tisenjochs abgehen, spielen seine Südtiroler Schöpfer auf ein sprachliches Stereotyp an: Überall und nur in Nordtirol haben alle immer harte kch. Auch der Kerl aus der Kälte. Lustig für die Leute und spannend für die Sprachwissenschaft.

Die Entstehung

Angefangen hat die Geschichte des kch aber nicht zu Lebzeiten Ötzis, sondern etwas später: vor ca. 1200 Jahren. Aufgrund einer Lautverschiebung entstand zwischen dem 5. und 8. Jahrhundert die hochdeutsche Sprache, die sich somit von ihren nächsten Verwandten wie dem Englischen, dem Niederländischen oder dem Plattdeutschen trennte. Im Mittelpunkt dieser Kettenreaktion stand die Lautreihe p, t, k. Je nach Position und Umgebung im Wort spaltete sie sich auf und wandelte sich entweder zu den reinen Reibelauten f, s, ch oder zu den Lauten pf, ts, kch, die nur am Ende angerieben sind. So erklärt sich auch der Unterschied zwischen standardenglisch slee‑p, ea‑t, ma‑k‑e und standarddeutsch schla‑f‑en, e‑ss‑en, ma‑ch‑en einerseits sowie zwischen p‑ound, t‑onge und Pf‑und, Z‑unge (sprich: Ts‑unge) andererseits. Wo aber bleibt das kch in dieser Gleichung?

Die hochdeutsche Lautverschiebung verlief gestaffelt Laut für Laut, über Jahrhunderte und hunderte Kilometer. Sie war maßgeblich verantwortlich für die Gliederung des deutschen Sprachraums in Dialektgebiete. Während man an der Nordsee am bewährten p, t, k festhielt, beschritt man in den Alpen mit f, s, ch vs. pf, ts, kch neue Wege. Dazwischen kamen die einzelnen Lautgrenzen zu liegen. Das Standarddeutsche entwickelte sich aus Übergangsdialekten. Es übernahm dabei nahezu alle Formen des Südens, nur nicht das kch. Deshalb klingen c‑orn und K‑orn immer noch fast gleich. Das wäre kein Problem, würde es vielen nicht etwas Wichtiges vorenthalten: kch, ein fehlendes Puzzleteil zum Verständnis der deutschen Sprachgeschichte.

Die Vielfalt

Einmal entstanden, brachte dieses kch eine erstaunliche Lautvielfalt hervor, was vor allem an der unterschiedlichen Aussprachestärke liegt. Die gegenwärtigen deutschen Dialekte Österreichs kennen mindestens sechs Spielarten des historischen Lauts: Während er unverändert als gemäßigtes kch wie in Kchnia (Knie) etwas intensiver, aber nur mit einem Reibegeräusch am Gaumen gebildet wird, wird er als hartes kch so stark ausgesprochen, dass auch das Gaumenzäpfchen hörbar zu vibrieren beginnt (Fun Fact: Katzen haben – wie die allermeisten Tiere – kein Gaumenzäpfchen). Mit mittlerer Intensität und einem leichten Hauchgeräusch wird er als k wie in Knia oder standarddeutsch Knie artikuliert, schwach dagegen als g wie in Gnia, ohne Hauchgeräusch, und am schwächsten, wie in Nia, wenn er ganz fehlt. Daneben tritt er als ch wie in Chnäi auf, als reines Reibegeräusch.

Die Extreme springen sofort ins Ohr und wecken Assoziationen. Das knackige kch ist charakteristisch für Tirol und Gegenstand sprachlicher Karikaturen und Witze (Stichwort: Banane). Das bozwache g dagegen ist mit dem Osten Österreichs verbandelt. Es schlägt sich etwa in Dialektschreibungen bei H. C. Artmann (a jeda hod sein eigan glaung) oder in Ernst Moldens neuen Asterix-Übersetzungen ins Wienerische nieder, wenn die Gladiatoren wieder mal in den Graunggnschdaund gehen, ganz so, wie es dem Linzer Kroko Jack (wohl besser: Groggo Dschegg) gefallen würde. Und die Variante ch verorten wir ob des Chuchichäschtli und der Chrüterchraft in der Schweiz. So zumindest das Klischee.

Die Vermessung

Die Wirklichkeit gestaltet sich aber – wie so oft – komplexer. In meiner Dissertation vermesse ich die moderne Variation des historischen kch anhand aktueller Dialektaufnahmen aus ganz Österreich. Klassisch mit "die Ohrwaschel" und akkurater mit akustischen Messinstrumenten. Ich versuche herauszufinden, wie sich welche Typen beziehungsweise Eigenschaften von kch so überhaupt fassen lassen, wo diese verbreitet sind, welchen Einfluss dabei das Wort an sich und die Laute davor oder danach haben (vielleicht sprechen auch Sie den Anlaut von Kuh, Kühe und Knie jeweils anders aus) und welchen das Geschlecht und Alter der Dialektsprecher:innen. Letzteres lässt meist Rückschlüsse auf Sprachwandel zu. Zudem will ich den Stereotypen wissenschaftliche Fakten an die Seite stellen und schließlich – im Vergleich mit älteren Arbeiten – neue Erkenntnisse über die historische Entwicklung des Lautes gewinnen. Nur wie der Ötzi jetzt in echt "Kawasaki" aussprechen würde, wird ein Geheimnis bleiben müssen. (David Gschösser, 20.6.2024)