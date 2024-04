Amsterdam – Das Foto einer trauernden Palästinenserin, die ihre in einem weißen Tuch verhüllte tote fünfjährige Nichte im Arm hält, hat den renommierten internationalen Fotowettbewerb World Press Photo gewonnen. Das teilte die Jury am Donnerstag mit. Mohammed Salem nahm das Bild für die Nachrichtenagentur Reuters am 17. Oktober 2023 in einem Krankenhaus in Khan Younis auf, wo Angehörige nach einem israelischen Luftschlag nach getöteten Verwandten suchten.

Die Jury würdigte Salems Foto als "mit Sorgfalt und Respekt komponiert". Es biete "gleichzeitig einen metaphorischen und buchstäblichen Einblick in einen unvorstellbaren Verlust". Die Juryvorsitzende Fiona Shields lobte die große Aussagekraft des Fotos. "Es ist unbeschreiblich bewegend zu sehen und zugleich ein Argument für Frieden, das extrem stark ist, gerade wenn Frieden manchmal wie eine unmögliche Fantasie erscheint."

Gewinner der World Press Photo Awards: Das Foto von Mohammed Salemzeigt Abu Maamar (36) mit der Leiche ihrer Nichte Saly, die zusammen mit vier anderen Familienmitgliedern getötet wurde, als eine israelische Rakete ihr Haus in Gaza traf. Saly wurde fünf Jahre alt. Aufgenommen wurde es am 17. Oktober 2023. Foto: Reuters, Mohammed Salem

Der 39-jährige palästinensische Fotograf Salem erhielt die Auszeichnung bereits 2010. Er arbeitet seit 2003 für Reuters. "Ich hatte das Gefühl, dass das Bild den allgemeinen Sinn dessen, was im Gazastreifen passiert, auf den Punkt bringt", sagte Salem, als das Foto im November erstmals veröffentlicht wurde. "Die Menschen waren verwirrt und rannten von einem Ort zum anderen, weil sie wissen wollten, was mit ihren Angehörigen geschehen war. Dabei fiel mir diese Frau auf, die die Leiche des kleinen Mädchens festhielt und nicht loslassen wollte", so Salem, dessen Frau erst am Vortag der Fotoaufnahme ein Kind geboren hatte.

Fotostory des Jahres ist eine Reportage der Südafrikanerin Lee-Ann Olwage für das Magazin "Geo" über den Umgang mit Demenzkranken in Madagaskar. Die Jury würdigte die Wärme und Zärtlichkeit in den Bildern. Der aus Venezuela stammende Fotograf Alejandro Cegara wurde in der Kategorie langfristige Projekte für eine Serie über Immigration in Mexiko ausgezeichnet. Die ukrainische Fotografin Julia Kotschetowa gewann den ersten Preis für ihr Projekt "Krieg ist persönlich". Sie zeigt in ihrem Projekt nach Darstellung der Jury, wie der Krieg die Menschen täglich persönlich treffe.

Ausstellung im Wiener Westlicht

Die Direktorin von World Press Photo, Joumana El Zein Khoury, verwies auf die persönliche Bindung der Fotografen mit ihren Themen. "Dies hilft ihnen, uns ein tieferes Verständnis zu vermitteln, das hoffentlich zu Empathie und Mitgefühl führt." Sie erinnerte auch daran, dass viele Fotojournalisten mit großem persönlichem Risiko arbeiten müssten und viele Journalisten im vergangenen Jahr durch den Gazakrieg getötet worden seien.

Insgesamt wurden 33 Fotografen ausgezeichnet. Mehr als 3.800 hatten sich mit mehr als 61.000 Fotos am Wettbewerb beteiligt. Alle ausgezeichneten Fotos werden in einer Ausstellung gezeigt, die in mehr als 60 Ländern weltweit zu sehen ist. In Österreich sind die Fotos im Herbst für mehrere Wochen in der Wiener Galerie Westlicht zu sehen. (APA, Reuters, 18.4.2024)

Weitere World-Press-Photo-Gewinner

Dada Paul und seine Enkelin Odliatemix – sie leben in Madagaskar – machen sich für die Kirche fertig. Er lebt seit elf Jahren mit Demenz. Lee-Ann Olwage gewann mit der Fotoserie in der Kategorie "Story of the Year". Foto: WPP, Lee-Ann Olwage für Geo

Das Bild von Alejandro Cegarra zeigt einen Migranten auf einem Güterzug. Asylsuchende greifen häufig auf Güterzüge zurück, um die Grenze zu den Vereinigten Staaten zu erreichen. Das Projekt gewann in der Kategorie "Long-Term Project Award". Foto: WPP, Alejandro Cegarra, Bloomberg

"War is Personal" heißt das Projekt von Julia Kotschetowa, sie gewann in der Kategorie "Open Format". Foto: WPP, Julia Kochetova

Regionale Gewinner: Afrika

Gewinner in der Kategorie "Africa Single": Kibrom Berhane (24) sieht seine Mutter zum ersten Mal seit seinem Eintritt in die Tigray Defence Forces wieder. Das war vor zwei Jahren. Aufgenommen wurde das Bild von Vincent Haigesim September 2023 in Äthiopien. Foto: Vincent Haiges, Republik, Real 21

Gewinner in der Kategorie "Africa Stories": Fara Rafaraniriana geht am Sonntagmorgen mit ihrer Tochter Odliatemix und ihrem Vater Dada Paul zur Kirche. Fara erkannte die Demenz von Dada Paul zum ersten Mal, weil er den Weg nach Hause nicht mehr finden konnte. Foto: Lee-Ann Olwage für Geo

Gewinner bei "Long Term Project":Eine neue Generation von Bands bietet tunesischen Jugendlichen eine Plattform für freie Meinungsäußerung. Das Projekt kommt von Zied Ben Romdhane. Foto: WPP, Zied Ben Romdhane, Magnum Photos

Im Mai 2021 wurde vor der Küste der Karibikinsel Tobago ein Boot aus Mauretanien voller toter Männer gefunden. Wer waren diese Männer, und warum befanden sie sich auf der anderen Seite des Atlantiks? Das Projekt "Adrift" von Felipe Dana und Renata Brito gewann in bei "Open Format". Foto: WPP, Felipe Dana, Renata Brito, AP

Regionale Gewinner: Asien

Gewinner bei "Stories" : Ebrahim Noroozi besuchte ein Flüchtlingslager in Kabul. Foto: Ebrahim Noroozi, AP

Das Projekt "Heartstrings" vonKazuhiko Matsumuragewann bei "Open Format". Er thematisiert darin, was Demenz mit Betroffenen macht. Foto: Kazuhiko Matsumura, The Kyoto Shimbun

Wang Naigong, Gewinner in der Kategorie "Long-Term Projects", erzählt mit dem Projekt "Am Still With You" die Geschichte von Jiuer, einer jungen Mutter von drei Kindern in Nordchina, nach ihrer Krebsdiagnose. Foto: Wang Naigon

Regionale Gewinner: Europa

Das Bild von Adem Altan zeigt Mesut Hançer. Er hält die Hand seiner 15-jährigen Tochter Irmak, die getötet wurde, als das Haus ihrer Großmutter bei einem Erdbeben in der Südtürkei einstürzte. Foto: Adem Altan, AP

Ein Freiwilliger rettet Katzen nach der Überschwemmung durch den Kachowka-Staudamm in Cherson, Ukraine. Das Bild nahm Johanna Maria Fritz im Juni 2023 auf, mit ihrer Fotoserie gewann sie in der Kategorie "Stories". Foto: WPP, Johanna Maria Fritz für "Die Zeit"

Gewinner bei "Long Term Projects": Daniel Chatars fotografiert Demonstranten in Deutschland, die sich gegen Kohlekraftwerke engagieren. Foto: WPP, Daniel Chatard

Regionale Gewinner: Nord- und Zentralamerika

Feuer in Quebec: Ein Mann blickt auf den Horizont, um sicherzustellen, dass die Feuerwehrpatrouillen abgezogen sind. Das Bild von Charles-Frédérick Quellet gewann in der Kategorie "Single". Foto: Charles-Frédérick Quellet, The Globe and Mail

Gewinner in der Kategorie "Stories": Schmetterlinge im Monarchfalter-Biosphärenreservat in Mexiko, aufgenommen von Jaime Rojo. Foto: WPP, Jaime Rojo für National Geographic

Das Projekt "The Gay Space Agency" von Mackenzie Calle verbindet Fiktion mit Fakten, um dem historischen Ausschluss von LGBTQI+-Astronauten durch das US-Weltraumprogramm entgegenzutreten. Er gewann damit in der Kategorie "Open Format". Foto: Mackenzie Calle

Regionale Gewinner: Südamerika

Gewinner in der Kategorie "Singles": Ein Fischer geht über das ausgetrocknete Bett eines Amazonas-Arms, aufgenommen von Lalo de Almeida in Brasilien. Foto: Lalo de Almeida für Folha de Sao Paulo

Eine Familie beim Brettspiel, dahinter eine riesige Gasflamme, aufgenommen inPunta de Mata in Venezuela.Adriana Loureiro Fernandez gewann mit ihrem Projekt in der Kategorie "Stories". Foto: Adriana Loureiro Fernandez für "New York Times

Marco Garro widmet sich in "Silenced Crimes" der Verfolgung von LGBTQI+-Personen im peruanischen Amazonasgebiet und gewinnt damit in der Kategorie "Open Format". Foto: Marco Garro Pardo, Pulitzer Center

"Long-Term-Projects"-Gewinner Pablo E. Piovano widmete sich in seiner Serie "The Return of the Ancient Voices" denMapuche-Gemeinschaften in Argentinien und Chile. Fotp: Pablo E. Piovano, Geo

Regionale Gewinner: Südostasien

Ein Großvater steht mit seinem Enkerl an jener Stelle, an der einst die Küste war. Das Bild von Eddie Jim gewann in der Kategorie "Single" und wurde auf der InselKioa aufgenommen. Foto: Eddie Jim, The Age, Sydeny Morning Herald

Philippinische Fischer neben einem staatlichen Versorgungsschiff an, das Projekt vonMichael Varcas mit dem Titel "Battle for Sovereignty" gewann bei "Stories". Foto: Michael Varcas für The Philippine Star

Aletheia Casey gewinnt bei "Open Format", in der Reihe werden die Waldbrände 2019–2020 im australischen Bundesstaat New South Wales thematisiert. Foto: WPP, Laetheia Casey

