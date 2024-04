Gemeinsame Essensvorlieben, gleiches Sternzeichen, ähnliche politische Einstellung: In der Welt der Dating-Apps gibt es so einige verborgene Schätze

Wer jemanden mit denselben Hobbys, einem besonderen Lifestyle oder auch nur ähnlichen romantischen Absichten sucht, hat vielleicht bei alternativen Dating-Apps eine Chance. Getty Images/iStockphoto/Rawpixel

Die Filterfunktion ist ein mächtiges Werkzeug. Das wissen auch die Macher konventioneller Dating-Apps. Meist lassen sich nur das gesuchte Geschlecht, Alter und die räumliche Entfernung einstellen. Wer jemanden mit denselben Hobbys, einem besonderen Lifestyle oder auch nur ähnlichen romantischen Absichten sucht, hat Pech gehabt.

Gegen ein App-Problem hilft bekanntlich am besten eine andere App. In den Nischen der Datingwelt gibt es so einige verborgene Schätze. Veggly zum Beispiel. Eine Million vegane Singles suchen hier nach Angaben der Entwickler ihre bessere Hälfte. Oder, wie die App es selbst nennt, die "pflanzenfressende Liebe".

Gleich mehrere Apps wie Nuit oder Karma bringen zusammen, was laut den Sternen zusammengehört. Wer auf herkömmlichen Apps beim Anblick von "Sternzeichen: Zwilling" die Krise bekommt, kann sich hier astrologisch kompatible Menschen vorschlagen lassen.

Eigene Apps gibt es auch für die Enden des politischen Spektrums. Rechte, die Ritterlichkeit hochhalten und Wokeness fürchten, versammeln sich auf The Right Stuff. "Entdecke andere Konservative", wirbt die App. "Verbinde dich mit Menschen, die nicht von allem beleidigt sind." Fröhliche Suche! (Ricarda Opis, 19.4.2024)