20.15 TRAGIKOMÖDIE

Jerry Maguire – Spiel des Lebens (USA 1996, Cameron Crowe) Als Sportmanager Jerry Maguire (Tom Cruise) für mehr Ehrlichkeit im Geschäft plädiert, wird er gefeuert. Mit der Sekretärin Dorothy (Renée Zellweger in ihrer Durchbruchsrolle) nimmt er eine neue Agentur in Angriff. Cuba Gooding Jr. heimste für die Rolle des Footballprofis Rod als einziger Klient einen Oscar ein. Autor und Regisseur Cameron ­Crowe, einst Musikjournalist, sorgte für zitierwürdige Aussprüche und einen feinen Soundtrack. Bis 23.00, ATV 2

Der Koka-Bauer Carlos mit Korrespondentin Isabella Purkart in "Weltweit: Drogen-Boom – Liegt Europa im Rausch?", ORF 2, 21.20 Uhr. Foto: ORF / Isabella Purkart

21.20 DOKUMENTATION

Weltweit: Drogen-Boom – Liegt Europa im Rausch? Seit einiger Zeit gibt es so viel Kokain am Markt wie nie zuvor. Die Weltweit-Reporterinnen und -Reporter zeichnen den Weg der Droge nach – von den Produzenten über die Dealer bis zu den Konsumenten. Isabella Purkart, Benedict Feichtner und Leonie Heitz waren dafür in Kolumbien, Belgien und Frankreich unterwegs. Bis 22.00, ORF 2

21.45 DOKUMENTATIONEN

Pavarotti Ron Howard (Apollo 13) versucht in seinem Dokumentarfilm Pavarotti der italienischen Musikikone in ihrer Widersprüchlichkeit nachzuspüren. Im Anschluss ist Pavarotti im Hyde Park (23.25), wo der Startenor 1991 sein 30-jähriges Bühnenjubiläum feierte, zu sehen. Bis 0.50, Arte

22.30 DISKUSSION

3 am Runden Tisch: Krebs – Warum trifft es auch viele Junge? Bei Patricia Pawlicki zu Gast sind Krebsforscher Lukas Kenner und Martina Löwe, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe. Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTATION

Universum History: Alcatraz – Gefangen in der Hölle Alcatraz galt bis zu seiner Schließung im Jahr 1963 als härtestes Gefängnis der Welt, eine Flucht in der Bucht von San Francisco galt als unmöglich. Dennoch haben Insassen immer wieder versucht, von der Felseninsel zu fliehen. Die Dokumentation zeichnet spektakuläre Ausbruchsversuche nach. Bis 23.50, ORF 2