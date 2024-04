CHINA Reißwolf für Hochzeitsbilder: Firma hilft bei Scheidungen

Wohin mit all den Andenken an den Verflossenen nach einer Scheidung? Eine Firma in China hat sich auf die Beseitigung von einst aus inniger Liebe aufgenommenen Bildern spezialisiert. Die enttäuschten Auftraggeber können jeden Schritt mitverfolgen – oder gleich bei der Vernichtung dabei sein