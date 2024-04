Shanghai – Max Verstappen rutschte, er kämpfte mit seinen Reifen - und musste eine seltene Niederlage einstecken: Der Formel-1-Weltmeister geht nur von Startplatz vier ins Sprintrennen in Shanghai am Samstag. Die Pole Position im Regen holte sich McLaren-Pilot Lando Norris vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) und Routinier Fernando Alonso im Aston Martin.

Verstappen hatte davor auch im einzigen Freien Training die Bestzeit verfehlt. Der dreimalige Weltmeister, dem ein Rennsieg auf dem Shanghai International Circuit noch fehlt, belegte am Freitag in einer betriebsamen einstündigen Einheit den dritten Platz. "Wir müssen uns deutlich verbessern, wenn wir da vorne mitfahren wollen", sagte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko bei Sky.

Für Max Verstappen und Red Bull lief es nicht nach Wunsch. AFP/GREG BAKER

Nach dem Sprintrennen am Samstag (5.00 Uhr MESZ), in dem bis zu acht WM-Punkte zu gewinnen sind, findet das Qualifying (9.00) für den Grand Prix am Sonntag (9.00/jeweils bei Sky) statt.

Die Renn-Kurzversion über 100 Kilometer steigt zum ersten Mal in diesem Jahr, gefahren wird der Sprint am Samstag. Der erste Große Preis China nach fünf Jahren findet am Sonntag statt.

Verstappen hat drei der vier bisherigen Saisonrennen gewonnen, in Australien schied er wegen eines Defekts aus. Die WM führt der Niederländer mit 13 Punkten Vorsprung auf Perez an. (APA, dpa, sid, red, 19.4.2024)