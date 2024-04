Wien - Seit seiner Gründung 1988 steht DER STANDARD für Qualität und unabhängige Berichterstattung – aber auch für ungewöhnliche werbliche Umsetzungen. Dafür werden laufend neue und innovative Werbe- und Sonderformate für Print und Online entwickelt. Mit dem neuen Werbepreis, dem AD STANDARD werden am 4. Juni im Palmenhaus Wien die besten Kampagnen für Print und Online im STANDARD ausgezeichnet. In drei unterschiedlichen Kategorien kürt DER STANDARD die kreativsten und wirkungsvollsten Umsetzungen aus Sicht einer unabhängigen Fach-Jury und der STANDARD Community. Zusätzlich gibt es jedes Quartals ein eigenes Voting zu besten Kampagne pro Quartal.

DER STANDARD zeichnet die kreativsten und wirkungsvollsten Werbekampagne mit dem neuen Werbepreis AD STANDARD aus. Grafik: DER STANDARD

Ein Symbol der Wertschätzung

„DER STANDARD setzt auf Kommunikation auf Augenhöhe - sei es mit seinen Leser:innen, Partner:innen oder Kund:innen. Dazu ist Wertschätzung des Gegenübers unerlässlich. Mit dem AD STANDARD wird besondere Kreativität, Innovation und schlussendlich Mut, Neues zu wagen, anerkannt und ausgezeichnet – und stellt schließlich einen Mehrwert für sowohl den STANDARD als auch die Unternehmen dar”, sagt Parisa Hamidi-Grübl, sie leitet beim STANDARD den Bereich Sales und Werbung.

Das Design des AD STANDARD

Der neue AD STANDARD wurde in einem ersten Schritt mit dem 3D-Drucker angefertigt und dann in Zusammenarbeit mit dem Künstler und Lehrenden Alexander Eselböck in Kooperation mit der Universität für angewandte Kunst in Wien gegossen und glasiert. Jedes Jahr erscheint der AD STANDARD-Jahrespreis in einer neuen Farbe.

Abschied von der EtatMaus

Seit 2004 wurde besondere Online-Werbung im STANDARD mit der EtatMaus ausgezeichnet. Das Design, das durch visuelle Elemente wie die PC-Maus und den USB-Stick den damaligen neuartigen Digital-Fokus unterstreichen sollte, ist heute nicht mehr zeitgemäß. Der neue AD STANDARD wird sich hingegen primär der Qualität als Bewertungskriterium widmen und zeichnet besonders kreative und innovative Kampagnen aus.

Erster Community-Preis

"Als Österreichs größte Diskursplattform spielt die STANDARD Community eine große Rolle in der Geschichte sowie in der Zukunft des STANDARD", erklärt STANDARD-Vorstand Alexander Mitteräcker. Weil Diskurs und das Konzept des Mitredens eine derart wichtige Säule im Medienhaus darstellt, gibt es ab diesem Jahr auch erstmals den Community-Preis, für den STANDARD-User:innen online abstimmen dürfen.

Keine Einreichung notwendig

Jede Werbeschaltung ist automatisch für den AD STANDARD qualifiziert. Die nominierten Kampagnen gelangen dann je nach Kategorie – entweder durch eine Fach-Jury oder direkt online von der STANDARD Community – zum Voting. Der AD STANDARD wird in drei Kategorien vergeben. Für die Quartalspreise nominiert eine STANDARD-Jury die jeweils besten Kampagnen des letzten Quartals in Print und Online. Die Auswahl gelangt dann jeweils am Ende des Quartals zum Online-Voting, bei dem die STANDARD-Community die Gewinneridee auswählt. Der Preis wird kurze Zeit später persönlich verliehen.

Für den AD STANDARD-Jahrespreis wählt eine Fach-Jury die kreativsten Kampagnenumsetzungen in Print und Online in Gold, Silber und Bronze. Die Preise werden jährlich am STANDARD Cocktail vergeben.

Alle für den Jahrespreis nominierten Kampagnen kommen auch automatisch ins Online-Voting zur Wahl der besten Kampagne aus Sicht der STANDARD-Community. Die Abstimmung dazu findet von 6. Bis 13. Mai 2024 statt. (red, 22.4.2024)

Beste Kampagne im ersten Quartal 2024 gesucht - Jedes Quartal küren die STANDARD-User:innen die beste Kampagne. Die Gewinner:innen werden mit dem AD STANDARD belohnt. Stimmen Sie jetzt ab!