Die in der Nähe des Laugeturms aufsteigenden Rauchschwaden waren kilometerweit zu sehen. Informationen über Verletzte gab es vorerst nicht

Aktuell sind sechs Feuerwehren im Einsatz. Weingartner-Foto/picturedesk

Lenzing – Auf dem Areal der Lenzing AG in Oberösterreich ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Die dichten Rauchschwaden waren kilometerweit zu sehen. Der Laugeturm stand in Vollbrand, wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichteten. Informationen über Verletzte gab es bislang nicht.

"Es sind sechs Feuerwehren im Einsatz und mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Das Feuer ist bereits unter Kontrolle", hieß es vom Landesfeuerwehrkommando zum "Kurier". Der Großeinsatz der Feuerwehren sei noch nicht abgeschlossen. (red, 19.4.2024)