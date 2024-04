USA Geschworene in Trumps Schweigegeld-Prozess stehen fest

Die Auswahl der zwölfköpfigen Jury im New Yorker Strafprozess gegen Ex-US-Präsident Donald Trump ist abgeschlossen. In dem Verfahren geht es um eine Schweigegeldzahlung an den Pornostar Stormy Daniels, mit der Trump einst eine Affäre gehabt haben soll. Er soll die Zahlung durch die Fälschung von Geschäftsunterlagen vertuscht haben