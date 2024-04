Jeremie Frimpong rettete mit seinem späten Tor in London die unglaubliche Serie von Bayer Leverkusen. IMAGO/Dan Weir

London – Bayer Leverkusen hat die zwölf Jahre alte Bestmarke von Juventus Turin überflügelt und ist mit nun 44 Pflichtspielen nacheinander ohne Niederlage alleiniger Rekordhalter im europäischen Fußball. "Das ist nicht gewöhnlich, es ist eine herausragende Leistung der Truppe", lobte Sportdirektor Simon Rolfes.

Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso spielte im Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League bei West Ham United 1:1 (0:1) und ist damit nun länger ungeschlagen als Juve. Die Italiener waren im Zeitraum von Mai 2011 bis Mai 2012 43-mal nicht als Verlierer vom Platz gegangen.

"44 Spiele, das ist eine unglaubliche Zahl. Wir können stolz sein auf unsere Arbeit", sagte Mittelfeldspieler Granit Xhaka, der die Erfolgsserie mit der Werkself ausbauen will: "Wenn man die Europa League gewinnen möchte, muss man die anderen Spiele auch noch gewinnen."

Spirit und Widerstandsfähigkeit

Rolfes lobte den "besonderen Spirit" und die "Widerstandsfähigkeit" der Spieler. "Das Beeindruckende ist, dass wir so viele Spiele von den 44 gewonnen haben", sagte er.

Der neue deutsche Meister aus Leverkusen hat zuletzt am 27. Mai 2023 ein Spiel verloren – damals gab es am letzten Bundesligaspieltag ein 0:3 gegen den VfL Bochum. Am Donnerstagabend war der Rekord lange in Gefahr gewesen. Erst Jeremie Frimpong (89.) sorgte mit seinem Tor für die Fortsetzung der beeindruckenden Serie. (sid, 19.4.2024)