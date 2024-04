Der Cybertruck kann in wenigen Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigen. REUTERS/MIKE BLAKE

Tesla ruft 3878 Cybertrucks zurück, um ein Gaspedal zu reparieren, das in der Innenverkleidung stecken bleiben könnte, so die US-Behörde für Straßenverkehrssicherheit (NHTSA) am Freitag. Ein eingeklemmtes Gaspedal könnte dazu führen, dass das Fahrzeug ungewollt beschleunigt, was das Risiko eines Unfalls erhöhen würde, so die Sicherheitsbehörde in einer Mitteilung. Tesla werde den Fehler kostenlos beheben, heißt es dort weiter.

Tiktok-Video als Auslöser

Alarmiert wurde die NHTSA durch ein Video, das am Sonntag auf Tiktok veröffentlicht wurde. In dem Clip berichtet ein Fahrer, sein Cybertruck habe plötzlich von allein beschleunigt, weil das niedergedrückte Pedal sich nicht mehr gelöst habe. Zwar habe er bremsen können, doch sobald er das Bremspedal löste, habe der Wagen immer wieder schnell Fahrt aufgenommen, weshalb er ihn letztlich zum Stehen gebracht und den Motor ausgeschaltet habe.

Danach habe er festgestellt, dass die angeklebte Zierabdeckung des Beschleunigungspedals sich teilweise gelöst und nach vorne verschoben habe, sagte der Fahrer in dem mehrere Millionen Mal angesehenen Video. Die Abdeckung habe sie sich in der Rückwand des Fußraums verhakt und das Pedal dauerhaft im durchgedrückten Zustand eingeklemmt. Das Video sorgte für alarmierte Reaktionen, da eine unkontrollierte Beschleunigung auf der Straße erhebliche Gefahr bedeuten würde.

Nicht der erste Rückruf für Tesla

Im ersten Quartal 2024 gab es bei Tesla drei Rückrufe, die etwa 2,4 Millionen Fahrzeuge betrafen, wie aus einem Bericht der Rückrufmanagementfirma BizzyCar hervorgeht. Die meisten Probleme im Zusammenhang mit Tesla-Rückrufen werden jedoch in der Regel durch Over-the-Air-Software-Updates behoben. Im Februar rief Tesla rund 2,2 Millionen Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten zurück, weil die Schriftgröße der Warnleuchten nicht korrekt war. (Reuters/APA/red, 19.4.2024)