Der heimische Meister wird in der kommenden Saison zum vorerst letzten Mal fix in der Champions League dabei sein

Österreich rangiert hinter der Türkei (9.), Tschechien (10.), Schottland (11.) und der Schweiz (12.), aber vor Norwegen (14.), Dänemark (15.), Israel (16.) und Griechenland (17.).

Nyon – Österreich wird die laufende Saison des Fußball-Europacups in der UEFA-Fünfjahreswertung auf Rang 13 beenden. Ein weiterer Rückfall ist vor den Semifinali in Champions League, Europa League und Conference League nicht möglich, weil die ÖFB-Klubs nach dem Out von PAOK Saloniki nicht mehr vom 17. (Griechenland) überholt werden können, selbst wenn Olympiakos Piräus die Conference League gewinnen sollte.

Im Vorjahr war Österreich noch Zehnter, weshalb der heimische Meister in der kommenden Spielzeit einen Fixplatz in der Champions-League-Gruppenphase hat. Der Vize-Champion steigt in der zweiten Runde der "Königsklasse"-Qualifikation ein. Rapid als Cupsieger oder der Dritte, sollte Sturm Graz das Pokalfinale für sich entscheiden und unter den Top zwei landen, beginnt im Europa-League-Play-off und absolviert damit definitiv eine Europacup-Gruppenphase. Zudem gibt es für Österreich je ein Ticket für die zweite Quali-Runde in der Europa League und Conference League.

In der übernächsten Saison wird dann das zuletzt schlechte internationale Abschneiden der österreichischen Vereine schlagend. Im Sommer 2025 muss der Meister ins Champions-League-Play-off und der Zweite wie gehabt in die zweite Runde der Champions-League-Quali. Der Cupsieger startet bereits in der dritten Europa-League-Quali-Runde und könnte damit eine Gruppenphase verpassen, die restlichen beiden Tickets für Österreich gelten für die Conference-League-Quali. (APA, 19.4.2024)