Das wöchentliche Magazin "Madonna" startet eine wöchentliche, 15-minütige Sendung auf oe24.tv. Die erste Ausgabe ist am Samstag um 17.45 Uhr zu sehen, wobei abwechselnd Sabrina Fröhlich und Bianca Speck moderieren.

"Das neue Madonna.TV zeichnet sich dadurch aus, dass es neben den bekannten Erfolgsgeschichten inspirierender Frauen ebenso eine Bühne für Alltagsheldinnen bietet und somit auch all jenen Geschichten eine Plattform bietet, die oftmals im Verborgenen bleiben, inhaltlich aber mindestens so interessant sind", wurde oe24.tv-Geschäftsführerin Alexandra Fellner in einer Aussendung zitiert. Auch soll es Einblicke hinter die Kulissen von "Madonna"-Events, Interviews und Shootings geben. (APA, 19.4.2024)