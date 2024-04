Freiheitspreis der Medien Julija Nawalnaja mit deutschem Freiheitspreis geehrt

Der "Freiheitspreis der Medien" ist in diesem Jahr Julija Nawalnaja und posthum ihrem Ehemann, dem Kreml-Kritiker Alexej Nawalny, beim Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee verliehen worden. In der Begründung der Jury heißt es, Nawalnaja sei nach dem Tod des Oppositionellen die Anführerin des demokratischen Aufbruchs in Russland