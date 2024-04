"Franklin", "Kalle Kosmonaut", "Profiler im Museum", "No Country for Old Men" - dazu die Radiotipps

STREAMINGTIPPS

GEHEIME MISSION

Franklin Benjamin Franklin soll in Frankreich in geheimer Mission die Unterstützung des französischen Königs für die amerikanische Unabhängigkeit gewinnen. Michael Douglas spielt die Titelrolle, Merritt Wever (Godless, Unbelievable) ist auch dabei. Apple TV+

ANZIEHUNGSKRAFT

The Sympathizer Die Geschichte eines namenlosen vietnamesisch-französischen Spions, der während des Vietnamkriegs im Auftrag Nordvietnams in die südvietnamesische Armee eingeschleust wird. Robert Downey Jr. spielt gleich vier Rollen, Sandra Oh und David Duchovny tauchen in Nebenrollen auf. Sky

Sandra Oh in der Serie "The Sympathizer". Die Verwendung ist nur bei redak

LANGZEITDOKU

Kalle Kosmonaut Tine Kugler und Günther Kurth begleiten den Berliner Jugendlichen Pascal, genannt Kalle, zehn Jahre lang beim Erwachsenwerden in einer Plattenbausiedlung in Marzahn-Hellersdorf. Kalle träumt vom besseren Leben, aber die Umstände scheinen ihm den Weg zu versperren. ZDF

TV-TIPPS

19.20 DOKUMENTATION

Profiler im Museum Mit Geheimdiensttechniken gegen Diebesbanden: Sicherheitsexperten rüsten in Museen massiv auf. Wie versucht wird, Verbrechen wie den Dresdener Juwelenraub in Zukunft zu verhindern.

Bis 20.00, 3sat

20.15 SÜSSE UNGEHEUER

Die Monster-Uni (Monsters University, USA 2013, Dan Scanlon) Wie sich die Monsterfreunde aus dem Pixar-Hit Die Monster AG kennenlernten: Der runde, grüne Mike Glotzkowski und der große, haarige James P. Sullivan schaffen die Aufnahmeprüfung für die Uni und müssen das erste Semester bestehen. Viel Spaß! Bis 22.05, Disney

22.10 ABGEFAHREN

No Country for Old Men (USA 2007, Joel Coen/Ethan Coen) Der Vietnam-Veteran Llewelyn Moss (Josh Brolin) stößt bei der Jagd in Texas in der Wüste auf den blutigen Schauplatz eines schiefgegangenen Drogendeals. In der Nähe: zwei Millionen Dollar. Moss nimmt den Koffer und zieht die Aufmerksamkeit des Killers Anton Chigurh (Javier Bardem) auf sich. Der Sheriff Ed Tom Bell (Tommy Lee Jones) will ihm helfen – kommt aber immer zu spät. Düsteres, unbehagliches Epos. Bis 0.05, ZDF Info

23.10 DER GROSSE SUFF

Der Rausch (Druk, DÄN, 2020, Thomas Vinterberg) In diesem oscarprämierten Film will der ausgebrannte Geschichtslehrer Martin herausfinden, ob es sich mit einem Alkoholdauerpegel von 0,5 Promille besser lebt. Ein Trinkexperiment beginnt. Mads Mikkelsen in der Hauptrolle. Bis 1.00, WDR

Foto: Sky

"The Sympathizer" erzählt die Geschichte eines vietnamesisch-französischen Spions, der während des Vietnamkriegs im Auftrag Nordvietnams in die südvietnamesische Armee eingeschleust wird. Sandra Oh ist auch dabei.