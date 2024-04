Laura Linney als Staatsanwältin und Tochter eines Meisterdiebes in Clint Eastwoods "Absolute Power", Arte, 20.15 Uhr. © Malpaso Productions/Castle Roc

11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Helmut Brandstätter, EU-Spitzenkandidat der Neos. Die Fragen stellen Susanne Puller-Knittelfelder von der Austria Presse Agentur und Matthias Westhoff (ORF). Bis 12.00, ORF 2

20.15 THRILLER

Absolute Power (USA 1997, Clint Eastwood) Beim Einbruch in das Haus eines Milliardärs wird der alternde Meisterdieb Luther Whitney (Clint Eastwood) Zeuge eines Mordes und verstrickt sich so in eine Verschwörung, die bis in höchste Kreise reicht. Zwar franst die Verfilmung eines Romans von David Baldacci zum Ende hin aus, Eastwood lakonisches Schauspiel und über weite Strecken souveräne Inszenierungskunst machen den Thriller dennoch sehenswert. Bis 22.10, Arte

20.15 ERLEBNIS BÜHNE

Philharmonisches Konzert mit Christian Thielemann und Igor Levit Dirigent Christian Thielemann, Pianist Igor Levit und die Wiener Philharmoniker im Dezember 2023 mit Brahms im Wiener Musikverein. Bis 21.55, ORF 3

20.15 AGENTENTHRILLER

James Bond 007: Casino Royale(GB/BHA/CZ/ D/USA 2006, Martin Campbell) Der erste Einsatz von Daniel Craig als James Bond im Jahr 2006 brachte der Reihe eine gelungene Frischzellenkur. Hinreißend an seiner Seite: Eva Green. Bis 23.15, Sat.1

22.10 DOKUMENTATION

Harvey Keitel – Zwischen Hollywood und Independent-Kino Die Doku beleuchtet Leben und Karriere des 1939 in Brooklyn geborenen Schauspielers, der sich auf vielschichtige Figuren versteht, wiederholt mit Martin Scorsese (Mean Streets) zusammengearbeitet hat, Abel Ferraras Bad Lieutenant zum unvergesslichen Erlebnis machte und in unabhängigen Produktionen ebenso mitwirkte wie in Prestigeprojekten. Bis 23.05, Arte

22.20 DISKUSSION

Im Zentrum: Erzfeinde Israel und Iran – Droht ein großer Krieg? Gäste bei Claudia Reiterer: Wolfgang Petritsch (Österr. Institut für internationale Politik), Martin Weiss (ehem. Botschafter), Moshe Zimmermann (Historiker und Antisemitismusforscher), Solmaz Khorsand (Journalistin) und Ahmad Mansour (Extremismusforscher). Bis 23.15, ORF 2

23.15 DOKUMENTATION

Wood – Der geraubte Wald (A/D/ROM 2020, Ebba Sinzinger, Michaela Kirst, Monica Lazurean-Gorgan) Mit der illegalen Schlägerung von Holz werden weltweit Milliardenprofite gemacht. Alexander von Bismarck, Kopf der Environmental Investigation Agency in Washington, ist seit Jahren auf den Spuren der Holzmafia. Bis 0.55, ORF 2

0.55 DOKUMENTATION

Wasser für die Kaiserstadt – Die Wiener Hochquellenleitung Thomas Machos Dokumentation würdigt das 150-Jahr-Jubiläum der innovativen Wiener Hochquellenleitung und zeichnet dabei das Bild einer bewegten Epoche. Als Erzähler fungiert Erwin Steinhauer, der dafür u. a. den Geologen Eduard Suess, den Arzt Josef Škoda, Pressegründer August Zang und Kaiser Franz Joseph verkörpert. Bis 1.50, ORF 2