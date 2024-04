Bei Inter hat man schon längst den Champagner kaltgestellt. IMAGO/IPA Sport/ABACA

Mailand – Erstmals in der Geschichte der Serie A könnte der italienische Fußballmeister in einem Mailänder Derby gekrönt werden. Gewinnt Inter Mailand am Montag (20.45 Uhr) im San Siro gegen den AC Milan, ist der Mannschaft von ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic der 20. Meistertitel nicht mehr zu nehmen. Bei noch sechs ausstehenden Spielen beträgt der Vorsprung der "Nerazzurri" auf den Stadtrivalen satte 14 Punkte.

Bereits seit Anfang März war der Titelgewinn so gut wie sicher. Seitdem haben die Inter-Fans den Taschenrechner in der einen und den Spielplan in der anderen Hand. Die Vorzeichen für vorzeitige Scudetto-Feierlichkeiten unmittelbar nach dem "Derby della Madonnina" stehen gut. Die letzten fünf Duelle entschied Inter allesamt für sich, zudem steht Topscorer Lautaro Martinez nach einer Gelbsperre wieder zur Verfügung.

Für Arnautovic, der in bisher 23 Liga-Auftritten zwei Mal für den Tabellenführer traf, wäre es der bereits zweite Meistertitel mit Inter. Der seit Freitag 35-Jährige war bereits Teil der Meistermannschaft 2009/10 und verbuchte damals unter Trainer Jose Mourinho drei Einsätze. Um die Zukunft von Arnautovic über die Saison hinaus gab es Spekulationen. Die "Gazzetta dello Sport" berichtete Anfang April erneut, dass die Verletzungsanfälligkeit des Wieners den Verantwortlichen Sorgen bereitet. Arnautovic ist noch bis 2025 an Inter gebunden.

Stadtrivale Milan hofft, die schwarzblaue Meisterparty zumindest um eine Woche verschieben zu können. Der erste Derbysieg wäre auch im Kampf um Platz zwei bedeutend. Die "Rossoneri" liegen sechs Punkte vor Rekordmeister Juventus, der bereits am Freitag bei Cagliari gastiert. Dahinter kämpfen Bologna und die AS Roma im direkten Duell am Montag um Platz vier. (APA/Reuters, 19.4.2024)