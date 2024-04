"Krone"-"Kurier"-Verlag Mediaprint mit 25 Millionen Euro Verlust

Zeitungsriese "Krone"-"Kurier"-Verlag Mediaprint mit 25 Millionen Euro Verlust Zwölf Millionen negatives Eigenkapital, Fortbestandsprognose laut Wirtschaftsprüfern positiv. Konkurrent "Kleine" legte auf 6,6 Millionen Plus zu

ORF Salzburg Armin Wolf über Gehalt, Schmerzensgeld und Interviewführung: ORF-Anchor beim ersten ORF-Stammtisch Das neue Format des ORF Salzburg soll das Gespräch fördern. Der "ZiB 2"-Moderator zum Anfassen wurde wieder zum Tiroler und bot Einblicke, die man nicht im Fernsehen bekommt

TV-Krimidrama Desirée Nosbusch in "Ein Fall für Conti": Keine Lust auf Spielchen Der clever gestrickte Fall zwischen Kanzlei, Gefängnisund Gerichtssaal gibt Anwältin Anna Conti Rätsel auf. Am Freitag auf Arte und in der Arte-Mediathek

Onlinevideo Parkour-Truppe Storror auf Youtube: Wie Affen über Häuserdächer Sie wählen oft Szenarien, die man auch in Blockbustern sehen könnte: verlassene Dörfer, riesige Staudämme und überirdische Gesteinsminen

Streaming Netflix gewinnt mehr als neun Millionen Abonnenten hinzu Die Erwartungen von Analysten wurden übertroffen. Der Streamingdienst hat aktuell weltweit 269,6 Millionen zahlende Kunden

Netflix-Serie Staffel vier von "The Witcher" mit Liam Hemsworth als Hauptdarsteller Es wird auch gleich die fünfte Staffel gedreht werden – als letztes Kapitel der Saga

TV-Tagebuch Warum müssen wir Schmerzen erleiden? Mediziner Eisner in der "ZiB 2" Dass ein Patient vor allem am Ende des Lebens Schmerz aushalten muss, "ist traurig und auch gemein"

Hinweise Ganzer ProSieben-Tag: Was Joko und Klaas an ihrem TV-Sonntag vorhaben Allmacht über 24 Stunden des ProSieben-Programms

Switchlist Drogen-Boom, Pavarotti und "Jerry Maguire": TV-Tipps für Freitag Außerdem "3 am runden Tisch" über Krebs und eine Doku über Alcatraz

Ab Montag "Fit mit den Stars": Nach Kreuter turnt Goldberger im ORF vor Der Ex-Skispringer verspricht Übungen für Einsteiger und Fortgeschrittene. Conny Kreuter liegt mit ihrer TV-Quote klar über dem Jahresschnitt von Philipp Jelinek

Neues Format "Madonna" startet mit wöchentlicher Sendung auf oe24.TV Die erste Ausgabe ist am Samstag um 17.45 Uhr zu sehen, wobei abwechselnd Sabrina Fröhlich und Bianca Speck moderieren

