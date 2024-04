Pro

Touristen sind Investoren. Sie bringen Geld in ihr Zielland, bezahlen damit Hotels, Restaurants und Taxifahrer. Indirekt profitieren davon die jeweiligen Regime: etwa über Tourismusabgaben oder zusätzliche Steuereinnahmen. Ein Großteil des Geldes geht aber an Menschen und Unternehmen vor Ort, die meist wenig bis gar nichts für die Politik ihres Landes können.

Wohin das Geld genau fließt, hat man als Tourist - zumindest in einem gewissen Rahmen - selbst in der Hand. Wer in kleineren Herbergen nächtigt anstatt in großen Tourismuspalästen, kann eher davon ausgehen, dass die Mittel am richtigen Ort landen. "Vieles davon können Touristen mit bewusster Planung im Voraus steuern", sagt Anna Burton, Tourismusexpertin beim Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo)."Wer will, dass das Geld in der Bevölkerung bleibt, sollte kleinere Unternehmen unterstützen und nicht Ketten, die möglicherweise regimenahe sind." Wachsender Wohlstand führt laut der Modernisierungstheorie zu mehr Demokratie.

Menschen, die finanzielle Mittel haben, sind weniger vom Staat abhängig und können in Bildung investieren. Das stärkt das politische Bewusstsein und den Durst nach Mitsprache. "Es ist natürlich immer schwierig zu sagen, was zuerst da war: der Wohlstand oder die Demokratie", betont Burton. Es gebe aber positive Beispiele, etwa Südkorea. "Da hat man sehr viel in den Tourismus investiert und in den vergangenen Jahren auch eine starke demokratische Bewegung gesehen." Abseits der rein wirtschaftlichen Fragen öffnet der Tourismus ein Land nach außen. Er bringt neue Ideen und kulturellen Austausch, ist Burton überzeugt. "Es übt Druck auf autoritäre Regime aus, wenn sie sich öffnen, zur Schau stellen und damit angreifbar machen." (Jakob Pflügl)