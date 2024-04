Horn -Die SV Ried ist in der 2. Fußball-Liga zumindest bis Sonntag bis auf acht Punkte an Tabellenführer GAK herangerückt. Die Innviertler setzten sich zum Auftakt der 24. Runde am Freitagabend beim SV Horn mit 2:0 durch und fixierten damit den dritten Sieg in Folge. Drei Zähler dahinter weiter Dritter ist der DSV Leoben nach einer 1:2-Heimniederlage gegen den FC Liefering, bei dem sich Interimstrainer Daniel Beichler über einen gelungenen Einstand freuen durfte.

Im Waldviertel gaben zwei Treffer den Ausschlag. Philipp Pomer (22.) zog von der Strafraumgrenze ab und war via Volleyschuss erfolgreich. Für den 26-jährigen Mittelfeldspieler war es der zweite Saisontreffer. In der Schlussphase machte Fabian Rossdorfer (86.) alles klar, er traf nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung. Für die Horner war es die zweite Niederlage in Folge.

Leoben schwächelt

Auch nicht optimal läuft es für Leoben, das nur eines der jüngsten fünf Spiele gewonnen hat. Gegen Liefering hätte aber auch mehr herausschauen können. Kevin Friesenbichler scheiterte auf dem Weg zum Führungstreffer mit einem schwach geschossenen Foul-Elfmeter an "Jungbullen"-Goalie Jonas Krumrey (57.). Kurze Zeit später stach auf der anderen Seite mit Justin Omoregie (63.) ein kurz zuvor eingewechselter "Joker". Mit Adam Daghim (86.) legte ein weiterer Wechselspieler nach, ehe die Hausherren durch Thomas Hirschhofer (88.) noch Resultatskosmetik betrieben. Für den Siebenten Liefering war es Sieg Nummer vier in Folge.

Erfolgreich war auch der einen Zähler hinter Leoben Tabellenfünfte FC Admira. Die sechs Runden ungeschlagenen Südstädter behielten gegen den Kapfenberger SV dank eines späten Treffers von Patrick Schmidt (90.) mit 1:0 die Oberhand. Der FAC kehrte nach drei Spielen mit gesamt nur einem Punkt auf die Siegerstraße zurück. Die Floridsdorfer schoben sich mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Schwarz-Weiß Bregenz auf Platz vier. Nermin Haljeta (34.) und Eigentorschütze Patrick Obermuller (88.) trafen.

Schwarz-Weiß (11.) kassierte durch die vierte Niederlage in den jüngsten fünf Spielen den nächsten Dämpfer. Nun übernimmt für die letzten sechs Runden mit dem am Donnerstag vorgestellten Rückkehrer Regi van Acker ein neuer Trainer. Der Sechste Vienna gewann dank Toren von Noah Bischof (10.), der von einem groben Tormann-Schnitzer profitierte, und Christoph Monschein (33.) gegen den SV Lafnitz mit 2:0.

Sturm II siegt

Die zweite Mannschaft von Sturm Graz holte mit einem 4:1 beim abgeschlagenen Schlusslicht SKU Amstetten einen im Abstiegskampf wichtigen Erfolg. Der Vorletzte, für den Leon Grgic doppelt traf, rückte vorerst bis auf zwei Punkte an den Drittvorletzten Dornbirn heran. Leader GAK ist erst am Sonntag zum Rundenabschluss zu Hause gegen den SKN St. Pölten im Einsatz. (APA; 19.4.2024)

Freitag

DSV Leoben - FC Liefering 1:2 (0:0)

FC Admira - Kapfenberger SV 1:0 (0:0)

SKU Amstetten - SK Sturm Graz II 1:4 (1:1)

Vienna - SV Lafnitz 2:0 (2:0)

SV Horn - SV Ried 0:2 (0:1)

Schwarz-Weiß Bregenz - FAC Wien 0:2 (0:1)

Samstag

SV Stripfing - FC Dornbirn 14.30



Sonntag

GAK - SKN St. Pölten 10.30