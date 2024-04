Max Verstappen gewinnt zum achten Mal ein Sprintrennen. AFP/PEDRO PARDO

Shanghai – Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat am Samstag das erste Sprintrennen der Saison vor dem Großen Preis von China gewonnen. Der von Platz vier gestartete Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden setzte sich nach einer Aufholjagd im Rennen über 19 Runden in Shanghai klar vor Lewis Hamilton (Mercedes) und RB-Teamkollege Sergio Perez durch. Wenige Stunden nach dem Sprint findet am Samstag (9.00) noch das Qualifying für den Grand Prix am Sonntag (9.00/Servus TV, Sky) statt.

Beim Comeback-Wochenende in China, wo erstmals seit fünf Jahren wieder ein Großer Preis stattfindet, lieferte Verstappen über 100 km erneut eine Machtdemonstration ab und feierte seinen insgesamt achten Sprintsieg. "Die ersten Runden waren sehr hektisch. Wir sind dann mit jeder Runde stärker geworden, das Auto hat sich gut angefühlt und auch die Reifen sind gut ins Fenster gekommen", sagte der dreifache Saisonsieger zufrieden.

Befreiungsschlag für Mercedes

Mercedes durfte sich vor dem fünften Saisonrennen indes über einen Befreiungsschlag nach einem schwachen Saisonstart freuen. "Es ist das beste Ergebnis seit langem, ich bin sehr glücklich darüber", sagte Hamilton. "Wir konnten die Red Bulls ein bisschen herausfordern." Pole-Setter Lando Norris musste sich im McLaren nach einem verpatzten Start hingegen mit Platz sechs begnügen. Das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz wurde Vierter und Fünfter.

In der WM-Wertung baute Verstappen, der erstmals überhaupt in einem Rennen in China triumphierte, mit 85 Punkten seinen Vorsprung auf Perez (70) auf 15 Zähler aus. Danach folgen die Ferrari-Piloten Leclerc (64) und Sainz (59).

Anders als im Sprint-Qualifying am Freitag spielte der Regen tags darauf auf dem Shanghai International Circuit keine Rolle. Norris fiel nach einem missglückten Start weit zurück, der Brite rutschte in der ersten Kurve außen von der Strecke. Hamilton, der den China-GP bereits fünfmal für sich entscheiden konnte, kam hingegen deutlich besser weg und führte das Rennen zunächst vor Alonso und Verstappen an. Der von Platz vier gestartete Weltmeister beschwerte sich erst über Probleme mit der Batterie, ehe er Alonso in der siebenten Runde überholte.

Hamilton lag zu diesem Zeitpunkt etwa 1,6 Sekunden vor dem Red-Bull-Dominator. Zwei Runden später flog Verstappen am Silberpfeil vorbei. Während sich der Triple-Weltmeister am Ende einen Vorsprung von 13,043 Sekunden erarbeitete, wollte Alonso mit aller Kraft seinen dritten Platz gegen Sainz verteidigen. Bei einem harten Manöver holte sich der 42-jährige Spanier allerdings einen Reifenschaden. (APA, 20.4.2024)

Ergebnisse des Sprints für den Formel-1-Grand-Prix von China in Shanghai am Samstag:

1. Max Verstappen (NED) Red Bull Racing 32:04,660 Min.

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +13,043 Sek.

3. Sergio Perez (MEX) Red Bull Racing +15,258

4. Charles Leclerc (MON) Ferrari +17,486

5. Carlos Sainz (ESP) Ferrari +20,696

6. Lando Norris (GBR) McLaren +22,088

7. Oscar Piastri (AUS) McLaren +24,713

8. George Russell (GBR) Mercedes +25,696

9. Zhou Guanyu (CHN) Sauber +31,951

10. Kevin Magnussen (DEN) Haas +37,398

11. Daniel Ricciardo (AUS) Racing Bulls +37,480

12. Valtteri Bottas (FIN) Sauber +38,295

13. Esteban Ocon (FRA) Alpine +39,841

14. Lance Stroll (CAN) Aston Martin +40,299

15. Pierre Gasly (FRA) Alpine +40,838

16. Yuki Tsunoda (JPN) Racing Bulls +41,870

17. Alexander Albon (THA) Williams +42,998

18. Logan Sargeant (USA) Williams +46,352

19. Nico Hülkenberg (GER) Haas +49,630

20. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin +2 Runden

WM-Stand (nach vier Rennen + ein Sprint):

1. Verstappen 85 Punkte - 2. Perez 70 - 3. Leclerc 64 - 4. Sainz 59 - 5. Norris 40 - 6. Piastri 34 - 7. Russell 25 - 8. Alonso 24 - 9. Hamilton 17 - 10. Stroll 9 - 11. Tsunoda 7 - 12. Oliver Bearman (GBR) Ferrari 6 - 13. Hülkenberg 3 - 14. Magnussen 1

WM-Stand Konstrukteure:

1. Red Bull Racing 155 Punkte - 2. Ferrari 129 - 3. McLaren 74 - 4. Mercedes 42 - 5. Aston Martin 33 - 6. Racing Bulls 7 - 7. Haas 4