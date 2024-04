Marco Krainz (Mitte/Linz) will sich gegen die Altacher Lukas Fadinger (links) und Atdhe Nuhiu (Altach) behaupten. APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Altach – Das Duell in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga zwischen dem SCR Altach und Blau-Weiß Linz hat am Samstag mit einem 2:2 (1:1) geendet. Die Vorarlberger gingen durch Mike-Steven Bähre (41./Elfmeter) und Sofian Bahloul (51.) zweimal in Führung, die Oberösterreicher glichen aber dank Ronivaldo (45./Elfmeter) und Simon Seidl (60.) aus.

Die nun seit sieben Runden ungeschlagenen Altacher haben damit als Dritter weiterhin acht Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Austria Lustenau. Der Vorletzte Blau-Weiß, bereits seit 13 Runden sieglos, liegt nach wie vor fünf Zähler vor dem Abstiegsplatz.

Zwei Elfmetertore

Die Partie war in der Anfangsphase vor 4.331 Zuschauern eine zähe Angelegenheit, beide Teams gingen kein allzu hohes Risiko ein. Erst nach rund einer halben Stunde drückten die Linzer etwas mehr aufs Tempo, doch Seidl verfehlte eine Hereingabe von Paul Mensah (31.) und ein Kopfball von Fabio Strauss landete in den Armen des Altacher Keepers Tobias Schützenauer (36.).

Wenig später marschierte Christian Gebauer in den Sechzehner, seine Hereingabe wurde von Simon Pirkl im Rutschen leicht mit dem Arm touchiert – das reichte für Schiedsrichter Alexander Harkam, um auf Elfmeter zu entscheiden, den Bähre sicher verwandelte.

Die Antwort von Blau-Weiß folgte noch vor dem Pausenpfiff. Ronivaldo wurde von Paul Koller getroffen, den dafür verhängten Strafstoß verwertete der Brasilianer selbst.

Altach-Tormann Tobias Schützenauer war bei Ronivaldos Elfmeter chancenlos. APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Bald nach dem Seitenwechsel durften wieder die Gastgeber jubeln. Der Linzer Goalie Nicolas Schmid wehrte eine Freistoß-Flanke von Lukas Fadinger nach vorne ab, der in der ersten Hälfte für den verletzten Sandro Ingolitsch eingewechselte Bahloul, vor einer Woche Goldtorschütze bei Austria Lustenau, stand goldrichtig und schoss per Direktabnahme ein. Allerdings hielt Altachs Führung neuerlich nicht lange – nach einem kurz abgespielten Corner durfte Seidl unbedrängt einköpfeln.

In der Schlussphase hatten die Hausherren etwas mehr vom Spiel, der Siegestreffer gelang jedoch nicht mehr. Die beste Chance versiebte Koller, der Altach-Verteidiger schoss aus rund sieben Metern über die Latte (67.). Damit endete auch das dritte Liga-Aufeinandertreffen beider Teams in dieser Saison unentschieden. (APA, 20.4.2024)

Fußball-Bundesliga (27. Runde) - Qualifikationsgruppe (5. Runde):

SCR Altach - FC Blau-Weiß Linz 2:2 (1:1)

Altach, Cashpoint Arena, 4.331, SR Harkam

Tore:

1:0 (41.) Bähre (Elfmeter)

1:1 (45.) Ronivaldo (Elfmeter)

2:1 (51.) Bahloul

2:2 (60.) S. Seidl

Altach: Schützenauer - Reiner, L. Gugganig, Koller - Ingolitsch (38. Bahloul), Fadinger, Demaku (58. Jäger), Bähre (77. Reiter), Ouedraogo (77. Lukacevic) - Gebauer (58. Jurcec), Nuhiu

Blau-Weiß: Schmid - Pasic, Maranda, Strauss - S. Seidl, Krainz (82. Haudum), Briedl, Pirkl - Mensah (77. Ibrahimi), Ronivaldo (68. Dobras), Noß

Gelbe Karten: Nuhiu bzw. Krainz, Noß, Pasic, Ibrahimi, Scheiblehner (Trainer)