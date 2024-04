Laut Polizei gibt es Tote und Verletzte. Getty Images/iStockphoto/Chalabala

Memphis (Tennessee) – In Memphis sind am Samstag (Ortszeit) zwei Menschen durch Schüsse getötet worden. Laut einer Information der Polizei auf der Plattform X (vormals Twitter) gibt es darüber hinaus sechs Verletzte, davon befindet sich noch eine Person in kritischem Zustand.

Nach mindestens zwei Verdächtigen wird gefahndet. "Wir glauben, dass es mindestens zwei Personen gibt, die bei diesem Vorfall Waffen abgefeuert haben", sagte Cerelyn Davis, die interimistische Polizeichefin von Memphis, zu CBS News. (APA, Reuters, 21.4.2024)