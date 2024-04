Chala Regasa kam als Erster an. REUTERS/Lisa Leutner

Wien - Der Äthiopier Chala Regasa hat am Sonntag den 41. Vienna City Marathon in 2:06:35 Stunden gewonnen. Der 26-Jährige war als einer der Favoriten in das Rennen gegangen und setzte sich schon rund um Kilometer 30 von der Konkurrenz ab. Der 26-Jährige verfehlte den im Vorjahr vom Kenianer Samuel Mailu in 2:05:08 fixierten Streckenrekord um rund eineinhalb Minuten. Bester Österreicher wurde Mario Bauernfeind in 2:14:19.

Regasa sorgte für den ersten äthiopischen VCM-Sieg seit 2015, als Sisay Lemma in 2:07:31 Minuten siegreich geblieben war. Regasa selbst hatte davor nur einen Marathon bestritten und war den im April 2023 als Fünfter in Rotterdam in 2:06:11 gelaufen. In Wien war er allerdings schon 2019 gewesen, als er - auch auf Teilen der VCM-Strecke - für Eliud Kipchoge bei dessen 1:59-"Laborrennen" im Jahr 2019 im Pacemaker-Einsatz gewesen war. "Ich bin nicht hier, um mich zurückzuhalten", hatte Regasa am Donnerstag gesagt - und setzte sein Vorhaben in die Tat um.

Julia Mayer wurde als Zehnte zweitbeste Europäerin. APA/EVA MANHART

Er hatte schließlich einen Riesenvorsprung von mehr als vier Minuten auf den zweitplatzierten Kenianer Leonard Barsoton. Bauernfeind entschied das Duell mit ÖLV-Rekordhalter Peter Herzog um den besten ÖLV-Athleten klar für sich und klassierte sich auch in der europäischen Spitze dieses Laufes. Herzog hatte auf seinen Landsmann gut eine Minute Rückstand. Die Niederösterreicherin Julia Mayer wurde in 2:31:25 Stunden als Zehnte beste Österreicherin und zweitbeste Europäerin.

Einen österreichischen Sieg gab es im Halbmarathon. Der erst 19-jährige Wiener Timo Hinterndorfer lief mit der Marathon-Spitze mit und bewältigte die Distanz in neuer persönlicher Bestzeit von 1:03:05 Stunden. Er war damit nur um zwei Sekunden langsamer als die VCM-Spitze. Hinterndorfer hatte erst vor zwei Wochen den Linz-Halbmarathon in 1:03:25 gewonnen. Timon Theuer in 1:05:45 und Thomas Messner in 1:06:29 vervollständigten einen österreichischen Triplesieg.

Vorbei an der Oper. APA/EVA MANHART

Das Rennen lief bei besseren äußeren Bedingungen ab, als es ob der Prognosen zu befürchten gewesen war. Schon im Startbereich wurden die inklusive der Neben-Bewerbe rund 35.000 Athleten von Sonnenschein begrüßt, die Temperaturen bewegten sich im niedrigen einstelligen Bereich, der Wind war nicht so störend wie erwartet. (APA, 21.4.2024)