Guy Ritchie gehört nicht zu jenen Regisseuren und Drehbuchautoren, die Produktionen wie auf dem Fließband raushauen. Aber wenn er es tut, dann lässt er es so richtig krachen. So auch bei seinem neuesten Œuvre: The Gentlemen auf Netflix ist eine Serienadaption seines gleichnamigen Films aus dem Jahr 2018, in dem sich Matthew Mc­Conaughey, Charlie Hunnam und Colin Farrell gegenseitig an die Wand spielten.

Theo James als Eddie Horniman in "The Gentlemen" auf Netflix Foto: Kevin Baker/Netflix

Auch in der Serienversion geht es um englische Adelige, die Probleme haben, ihren kostspielig-dekadenten Lebenswandel zu finanzieren. Wie gut, dass sie eine Affinität für Drogenhandel und Geldwäsche entdecken – beherzt unterstützt von einer "Aristokratin" der Unterwelt, großartig gespielt von Kaya Scodelario. Der Herzog (Theo James) lernt schnell und willig, dessen Bruder (Daniel Ings) sorgt wegen eines unbedachten Mordes für zahlreiche Kalamitäten.

The Gentlemen | A Guy Ritchie Series Official Trailer | Netflix

Skurril, absurd, lustig – und ja: teilweise auch sehr gewaltsam. Dennoch eine der besten Serien der laufenden Saison – bloody good, sozusagen. (Gianluca Wallisch, 22.4.2024)