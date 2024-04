19.40 REPORTAGE

Re: Psychologie für Polizisten Seit rund 20 Jahren sieht man Psychologie in der ­französischsprachigen Schweiz zusehends als wichtigen Faktor in der Polizeiarbeit. Der Ansatz bei der Polizistenausbildung, bei dem Ordnungskräfte verständnisvoll auftreten, dekonstruiert gleichzeitig das klassische ­Berufsbild. Bis 20.15, Arte

20.15 KRIMI

Columbo – Schritte aus dem Schatten ­(Columbo – Lady in Waiting, USA 1971, ­Norman Lloyd) Mord als Mittel, der Tyrannei des Bruders zu entkommen, der Inspektor mit Trenchcoat (Peter Falk) ermittelt. Die Folge aus der ersten Columbo-Staffel mit den Gaststars Susan Clark und Leslie Nielsen gilt bei Aficionados als eine der besten der ­gesamten Reihe. Bis 21.45, ATV 2

21.10 MAGAZIN

Thema Christoph Feurstein präsentiert die Beiträge: Verurteilte Züchterin darf wieder Listenhunde halten. / Spinraza-Spritze ­erkämpft – der Fall Georg Polic / Robert Wild, unser Mann auf dem "Mars". Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Das Fremde ist überall Fremde überall nennt der brasilianische Chefkurator Adriano Pedrosa die diesjährige Ausgabe der Biennale in Venedig und stellt den Globalen Süden in den Mittelpunkt. In den USA ist die Geschichte des Rassismus nach wie vor eine offene Wunde. Ein fragiles System heißt das erste Album der Ebenseer Band Bipolar ­Feminin. Ab 23.15 ist die Doku Karl Kraus – Die Macht des Wortes zu sehen. Bis 0.00, ORF 2

23.15 THRILLER

Diva (F 1981, Jean-Jacques Beineix) Ein Pariser Briefträger und Musikenthusiast bringt sich mit Bootleg-Aufnahmen einer von ihm verehrten Opernsängerin in Gefahr. Das stilisierter New-Wave-Ästhetik verpflichtete ­Regiedebüt von Jean-Jacques Beineix galt in den 80er-Jahren als Kultfilm. Bis 1.05, NDR

0.35 DOKUMENTARFILM

Rewind and Play (F 2021, Alain Gomis) Im ­Dezember 1969 wurde der legendäre Jazz­pianist Thelonious Monk vor einem Konzert in Paris mit der Kamera begleitet – das ­Material offenbart einen Künstler, der sich gegen Vereinnahmung wehrt. Bis 1.45, Arte

Wurde im Dezember 1969 in Paris gefilmt: Jazzpianist Thelonious Monk in "Rewind and Play", Arte, 0.35 Uhr. Foto: Andolfi/Sphere Films/INA