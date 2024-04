Propagandaforscher über Desinformation im Superwahljahr; ein "Polizeiruf 110" der Extraklasse mit Peter Kurth aus Halle; Klien radikalisiert sich an FPÖ-Theorien; was das dänische Onlinemagazin "Zetland" anders und dadurch erfolgreich macht

Hier kommen die Mediennews vom Wochenende:

Zwei Good Cops: Wir haben "Die Straßen von San Francisco" wiedergesehen Wer "Die Straßen von San Francisco" aus den 1970ern-Jahren wiedersieht, darf mit einer ordentlichen Portion Nostalgie, Idealismus und mit coolen Autos rechnen

Michael Douglas (rechts) und Karl Malden in der Serie "Die Straßen von San Francisco" Foto: imago images / Cinema Publishers Collection

Journalismusfestival Perugia: Impfung fürs Gehirn: Propagandaforscher über Desinformation im Superwahljahr - Sicherheitsforscher Jon Rozenbeek will Menschen auf Propaganda vorbereiten und präventiv widerlegen, was sie in die Irre führen könnte.

Günter Traxlers "Blattsalat": Viel Gekickl um Kickl - Den FPÖ-Chef gibt es derzeit ja nicht nur im Buch, er ist auch als Geschäftsmann in aller Munde und Kommentaren

An der Saale dunklem Strande: Zweiter "Polizeiruf 110" mit Peter Kurth aus Halle Es gibt Szenen, die kein Mensch je erleben und viele auch im Fernsehen eher nicht sehen wollen. Und dennoch ist dies ein Polizeiruf der Extraklasse

TV-Tagebuch: ORF-Satiriker sieht blau: Peter Klien radikalisiert sich an FPÖ-Theorien - "Die FPÖ spricht als einzige Partei die Wahrheit aus": Der "Great Reset" des "Gute Nacht Österreich"-Anchors mit FPÖ-Abgeordnetem und EU-Kandidaten

Journalismusfestival Perugia: Eine Hoffnung der Medienbranche kommt aus Dänemark - Was das mitgliederfinanzierte dänische Onlinemagazin "Zetland" anders und dadurch erfolgreich macht – und was österreichische Medien davon lernen können

Forum: Mitdiskutieren bei "Im Zentrum": Erzfeinde Israel und Iran - Droht ein großer Krieg? - Heute ab ca. 22.20 Uhr in ORF 2

Angriff: Kameramann mit Fäkalien-Sackerl beworfen - Der Kameramann war gerade im Einsatz für Puls 4 in Wien. Während er das Dienstauto entlud, wurde er mit dem mit Fäkalien gefülltem Säckchen beworfen

Switchlist: "Absolute Power", "Im Zentrum", "James Bond 007: Casino Royale", "Harvey Keitel", "Wood", "Wasser für die Kaiserstadt" - TV-Hinweise für Sonntag

