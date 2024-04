Rudelbildung. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Bremen – Mats Hummels drosch den Ball beim Abpfiff wütend in den Dortmunder Himmel, bei Bayer Leverkusen dagegen entluden sich mal wieder in letzter Sekunde die Emotionen. Dank eines späten Treffers von Josip Stanisic setzten die unbesiegbaren Leverkusener Meisterhelden auch bei Borussia Dortmund ihre Rekordserie fort und träumen von der perfekten Saison.

"Unglaublich", sagte Leverkusens Torschütze Stanisic nach dem 1:1 (0:0) in einem lange Zeit arg enttäuschenden Duell zweier Europacup-Halbfinalisten bei DAZN - es war Bayers 45. Spiel in Serie ohne Niederlage, davon alle 30 in der Liga. "Das heute war schon Wahnsinn. Wenn's läuft, dann läuft's", ergänzte Stanisic.

Die Leihgabe des FC Bayern rettete mit seinem Kopfballtor (90.+7) die verrückte Leverkusener Serie, es war in dieser Saison das bereits 14. (!) Bayer-Tor in der Nachspielzeit. Zuvor hatte Niclas Füllkrug (81.) die Schwarz-Gelben volley in Führung geschossen.

Werder siegte

Werder Bremen hat seine Sieglos-Serie beendet und dem VfB Stuttgart die erste Niederlage nach zuvor elf ungeschlagenen Spielen in der deutschen Fußball-Bundesliga zugefügt. Marvin Ducksch avancierte am Sonntag beim 2:1-Heimerfolg mit einem Doppelpack zum Matchwinner und stoppte damit seine mehr als zweimonatige Torflaute. Der Bremer Angreifer war in der 28. Minute per Elfmeter und in der 49. Minute nach Vorlage von Romano Schmid erfolgreich.

Traubenbildung um den Bremer Doppelpacker Marvin Ducksch. IMAGO/RHR-FOTO

Der ÖFB-Internationale wurde wenige Sekunden vor Schluss ausgetauscht, sein Landsmann Marco Friedl spielte durch. Deniz Undav traf in der 72. Minute für die Gäste. Werder machte nach zuvor sieben erfolglosen Partien einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt, der Vorsprung auf den ersten fixen Abstiegsplatz beträgt zwölf Punkte. Die Schwaben mussten dagegen einen kleinen Dämpfer hinnehmen, sind als Tabellendritter aber immer noch auf Champions-League-Kurs. (APA, sid, 21.4.2024)