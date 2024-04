Erstmals in dieser Saison gelangen zwei Ligasiege in Folge. Bereits zur Pause stand es 4:1. West Ham kassierte einen Rückschlag im Kampf um die Europacupplätze

Guter Tag für Oliver Glasner. Reuters/Paul Childs

London – Crystal Palace hat zum ersten Mal in dieser Saison zwei Spiele in der englischen Fußball-Premier-League in Folge gewonnen. Die Truppe des oberösterreichischen Trainers Oliver Glasner setzte sich am Sonntag im Heimspiel der 34. Runde gegen West Ham United mit 5:2 durch und schaffte in der Tabelle den Sprung auf Rang 14. Es war erst die zweite Saisonpartie, die Crystal Palace mit drei Toren Unterschied gewinnen konnte, nach einem Heim-3:0 gegen Burnley.

Michael Olise (7.), Eberechi Eze (16.), Emerson (20./Eigentor) und Jean-Philippe Mateta (31., 64.) sorgten für klare Verhältnisse. Für den Achten West Ham war es ein Rückschlag im Kampf um einen Europacup-Startplatz. (APA, 21.4.2024)