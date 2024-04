Weil die Nachfrage schwächelt, senkt Tesla die Preise. AP/David Zalubowski

Peking/Palo Alto (Kalifornien) – Im Kampf gegen die schwächelnde Nachfrage hat der E-Auto-Hersteller Tesla seine Preise gesenkt. In Deutschland etwa liegt der Preis für ein Model 3 mit Hinterradantrieb bei 40.990 Euro nach bisher 42.990 Euro, wie eine Sprecherin des US-Konzerns am Sonntag bestätigte. Beim Model S werden mit 92.990 Euro nun ebenfalls 2.000 Euro weniger verlangt als zur letzten Änderung im Februar.

In China betrug der Rückgang etwa 2.000 Dollar (1.877,41 Euro), wie aus Angaben auf der offiziellen Internetseite des Autobauers hervorging. Am Freitag waren Preissenkungen in ähnlicher Höhe in den USA bekannt geworden. Am Samstag senkte Tesla zudem den Preis für seine Fahrerassistenzsoftware in den USA auf 8.000 von zuvor 12.000 Dollar.

Markt für Elektroautos schwächelt weltweit

Der Markt für Elektroautos schwächelt weltweit. Tesla war mit einem deutlichen Absatzrückgang in das Jahr gestartet. Es war das erste Mal seit fast vier Jahren, dass das Unternehmen weniger Fahrzeuge verkauft hat als vor Jahresfrist. Der chinesische Anbieter BYD ist Tesla auf den Fersen. Dazu kommt die härtere Konkurrenz durch Branchenneulinge sowie das wachsende Angebot an Elektroautos etablierter Hersteller wie VW.

Musk sieht sich daher der Skepsis von Investoren ausgesetzt, zumal auch ein günstigeres Modell auf sich warten lässt. Mehr Klarheit könnte es bei der Präsentation von Quartalszahlen am Dienstag geben. Tesla kündigte vor gut einer Woche an, weltweit mehr als jeden zehnten Arbeitsplatz zu streichen. (APA, 21.04.2024)