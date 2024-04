Dem Norweger glückte damit die Revanche für die Niederlage in Monte Carlo. In München triumphierte der Deutsche Jan-Lennard Struff erstmals auf der ATP-Tour

Casper Ruud mit Siegespokal. AP/Joan Monfort

Barcelona – Eine Woche nach seinem Titel in Monte Carlo hat der griechische Tennis-Profi Stefanos Tsitsipas den nächsten Turniersieg auf Sand verpasst. In einer Neuauflage des Endspiels der Vorwoche unterlag der 25-jährige Zweitrunden-Bezwinger von Sebastian Ofner am Sonntag dem Norweger Casper Ruud mit 5:7,3:6. Dank der gelungenen Final-Revanche durfte sich der wie Tsitsipas 25-Jährige damit über den größten seiner bisher elf ATP-Turniersiege freuen.

Im Fokus stand bei dem Turnier auch das Comeback des spanischen Stars Rafael Nadal (37), der nach seiner mehr als dreimonatigen Zwangspause in der zweiten Runde ausgeschieden war. Sein Landsmann Carlos Alcaraz (20) musste als Titelverteidiger in Barcelona wegen einer Verletzung am rechten Schlagarm auf seinen Start verzichten. In München triumphierte der Deutsche Jan-Lennard Struff mit einem 7:5,6:3 gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz erstmals auf der ATP-Tour.

In der kommenden Woche geht es mit einem kombinierten Frauen- und Männer-Event in Madrid weiter. Ofner steht bei dem Masters-1000-Turnier fix im Hauptbewerb, Dominic Thiem muss über die Qualifikation sein Glück versuchen. (APA, 21.4.2024)

Tennis-Ergebnisse vom Sonntag:

BARCELONA (ATP500, 2,939 Mio. Euro, Sand)

Finale: Casper Ruud (NOR-3) - Stefanos Tsitsipas (GRE-5) 7:5,6:3

MÜNCHEN (ATP250, 651.865 Euro, Sand)

Finale: Jan-Lennard Struff (GER-4) - Taylor Fritz (USA-3) 7:5,6:3

BUKAREST (ATP250, 651.865 Euro, Sand)

Finale: Marton Fucsovics (HUN) - Mariano Navone (ARG-5) 6:4,7:5

STUTTGART (WTA500, 922.573 Dollar, Sand)

Finale: Jelena Rybakina (KAZ-4) - Marta Kostjuk (UKR) 6:2,6:2

ROUEN (WTA250, 267.082 Dollar, Sand)

Finale: Sloane Stephens (USA-6) - Magda Linette (POL) 6:1,2:6,6:2