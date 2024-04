Die Gäste gingen zweimal in Führung. Die Königlichen schlugen aber zurück. In der 91. Minute traf Bellingham zum Sieg. Die Meisterschaft ist damit wohl entschieden

Jude Bellingham schoss Real Madrid zum Sieg in El Clasico. AFP/OSCAR DEL POZO

Madrid – Real hat Barcelona in Spaniens Fußball-Meisterschaft mit dem nächsten Sieg im "Clasico" abgehängt. Die Madrilenen siegten am Sonntagabend vor 78.000 Zuschauern im Estadio Santiago Bernabeu nach einem Tor von Jude Bellingham in der 91. Minute mit 3:2, nachdem die Katalanen zweimal in Führung gegangen waren. Das Team des aktuell verletzten David Alaba liegt an der Spitze von "LaLiga" bei sechs ausstehenden Runden nun elf Zähler vor dem Titelverteidiger.

Barcelona kann sich auf eine titellose Saison einstellen. Dabei starteten die im Unterschied zu Real im Champions-League-Viertelfinale gescheiterten Katalanen mit einem Paukenschlag in die Partie. Real-Keeper Andrij Lunin unterlief in der 6. Minute eine Eckball-Reingabe, Barca-Verteidiger Andreas Christensen stieg hinter ihm hoch und köpfelte zur Führung der Gäste ein.

Das 1:0 für Barcelona: Real-Goalie Lunin fliegt an der Eckballreingabe vorbei. Andreas Christensen köpfelt dankbar ein. IMAGO/Ruben Albarran/Shutterstoc

Vinicius Junior verpasste zwei Minuten später eine umgehende Antwort, durfte in der 18. Minute aber jubeln: Vazquez tankte sich rechts durch in den Strafraum durch. Barcelona-Verteidiger Pau Cubarsi blockierte ihm den Weg, Vazquez hing sich dankbar am ausgestreckten Bein ein. Den folgenden Elfmeter verwandelte Vinicius Junior, sein 13. Ligator.

Pech hatte Barcelona, als Jungstar Lamine Yamal den Ball Richtung Tor lenkte, es aber unklar blieb, ob Real-Torhüter Andrij Lunin den Ball nicht hinter der Linie klärte (28.). Da in Spanien die Torlinien-Technologie nicht zum Einsatz kommt, verwehrte der Schiedsrichter den Gästen einen Treffer. Barcelonas Frenkie de Jong wurde dann nach einem Pressball kurz vor dem Pausenpfiff mit einer Knöchelverletzung vom Feld getragen. Der Nationalspieler der Niederlande trifft bei der EM auch auf Österreich.

Bellingham-Siegtreffer als Déjà-vu

Der mit Saisonende aus dem Amt scheidende Barca-Trainer Xavi reagierte nach etwas mehr als einer Stunde und holte Raphinha und Robert Lewandowski für Ferran Torres und Joao Felix vom Feld. Ein anderer Wechselspieler brachte Barcelona zum zweiten Mal voran: Fermin Lopez (69.) staubte ab, nachdem Lunin eine Hereingabe von Yamal nach vorne prallen ließ. Erneut gelang Real der rasche Ausgleich. Vazquez (73.) war nach einem Querpass von Vinicius Junior zur Stelle.

Der im Finish ausgewechselte Vinicius Junior verpasste zunächst noch das 3:2. Barcelona riskierte am Ende, fing sich aber noch ein Gegentor ein. Bellingham hatte bereits beim 2:1 von Real im Herbst in der 92. Minute getroffen. Die Mannschaft von Carlo Ancelotti gewann damit auch das vierte Duell mit dem Erzrivalen in Folge. (APA, red, 21.4.2024)