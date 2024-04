Seit 1999 lässt die britische Unternehmensberatung Skytrax Reisende über die besten Flughäfen der Welt abstimmen. Im Rahmen dieser "World Airport Survey" werden unter anderem die Abwicklung des Flugbetriebs, der Kundenservice, der Transfer, die Sicherheit, der Terminalkomfort, die Gastronomie und die Einkaufsmöglichkeiten bewertet. Daraus ergibt sich das Ranking der Top 10 Airports, das sich 2024 wie folgt darstellt:

10. Flughafen Istanbul

Der IGA Istanbul Airport wurde erst im Oktober 2018 eröffnet. AFP/OZAN KOSE

Der Flughafen Istanbul ist der wichtigste internationale Flughafen in Istanbul, Türkei, und das wichtigste Drehkreuz der Turkish Airlines. Der Flughafen verfügt derzeit über ein Terminal für inländische und internationale Flüge. Der IGA Istanbul Airport wurde erst im Oktober 2018 eröffnet und löste damit den Flughafen Istanbul Atatürk als größten Flughafen der Türkei ab. Der Flughafen befindet sich rund 50 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Istanbul und ist damit derjenige der drei Flughäfen Istanbuls, der am weitesten vom Stadtzentrum entfernt liegt. Im aktuellen Ranking rangiert der moderne Flughafen auf dem zehnten Platz.

9. Flughafen Zürich

Für die Swiss ist Zürich der wichtigste Flughafen. REUTERS/Denis Balibouse

Der Flughafen Zürich ist der verkehrsreichste Flughafen der Schweiz und das wichtigste Drehkreuz der Swiss International Air Lines. Er liegt zwölf Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Der 1948 eröffnete Flughafen ist bekannt für seine vielfältigen Freizeiteinrichtungen, die ihn vor allem für Familien attraktiv machen. Im Jahr 2023 wurde er von Skytrax für die besten Sicherheitskontrollen ausgezeichnet. Doch damit nicht genug: Im historischen Kontrollturm des Flughafens können sich Paare sogar das Ja-Wort geben.

8. Flughafen München

Eine Passagiermaschine der Lufthansa hebt am Flughafen München ab. IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Der Flughafen München ist der zweitgrößte Flughafen in Deutschland und das zweitgrößte Drehkreuz der Lufthansa. "Mit über 150 Einzelhandelsgeschäften und rund 50 gastronomischen Einrichtungen ist er wie ein Stadtzentrum, das Reisenden und Besuchern viel zu sehen und zu erleben bietet", urteilt Skytrax. Der nach dem ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß benannte Flughafen nahm 1992 den Betrieb auf. Im aktuellen Skytrax-Ranking der beliebtesten Flughäfen belegt der Airport den achten Platz.

Neben einem Park mit Minigolfanlage und einem Erlebnisspielplatz bietet der Flughafen einen Weitblick auf die Start- und Landebahnen von einem 28 Meter hohen Aussichtspunkt. Auch historische Flugzeuge wie die Super Constellation, die Douglas DC-3 oder die Junkers Ju 52 können Besucher besichtigen.

7. Flughafen Dubai

Dubai ist das wichtigste Drehkreuz für die Fluglinie Emirates. AP/Jon Gambrell

Der Dubai International Airport, Vereinigte Arabische Emirate, liegt rund fünf Kilometer östlich der Stadt Dubai. Im Jahr 2022 war er, gemessen am internationalen Passagieraufkommen, der verkehrsreichste Flughafen der Welt. Er ist der Drehkreuzflughafen für Emirates und Flydubai. Aufgrund seiner absehbaren Kapazitätsgrenze entsteht derzeit der neue Flughafen Dubai-World Central.

6. Flughafen Paris CDG

Hat sich in den letzten Jahren herausgeputzt: Der Flughafen Charles de Gaulle in Paris. AFP/JULIEN DE ROSA

Der Flughafen Paris Charles de Gaulle ist der größte internationale Flughafen Frankreichs. Der Flughafen dient als Hauptdrehkreuz für Air France. Er wurde 1974 eröffnet und ist nach dem Staatsmann Charles de Gaulle benannt. Der Agentur zufolge verbesserte sich der Flughafen in den vergangenen zwei Jahren in vielen Bereichen, die nun höchsten Qualitätsstandards entsprächen.

5. Flughafen Tokio Narita

Wo Mario die Gäste begrüßt: Flughafen Tokio Narita. AP/Shuji Kajiyama

Der Flughafen Tokio Narita ist ein internationaler Flughafen, der den Großraum Tokio in Japan bedient. Er liegt etwa 60 Kilometer östlich von Tokio und dient als Drehkreuz für Japan Airlines und All Nippon Airways. Von Skytrax erhielt er eine Fünf-Sterne-Bewertung, die höchste Qualitätsauszeichnung, die die Agentur für einen Flughafen vergibt. Sie ist eine Anerkennung für sehr hohe Standards bei Produkt- und Personaldienstleistungen in den verschiedenen Bewertungskategorien im Flughafenumfeld.

4. Flughafen Tokio Haneda

Blick von oben auf den Tokyo Haneda International Airport AFP/RICHARD A. BROOKS

Der internationale Flughafen Tokio-Haneda ist einer der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt und der verkehrsreichste Flughafen Japans, der weniger als 30 Minuten südlich des Zentrums von Tokio liegt. Der Flughafen hat drei Terminals: Terminal 1, Terminal 2 und das internationale Terminal 3. Der mit fünf Sternen ausgezeichnete Flughafen nahm 1955 seinen Betrieb auf. Er setzt laut Skytrax hohe Standards in Sachen Sauberkeit, Ausstattung, Sicherheit und Mitarbeiterservice. Besucher können unter anderem das Japan Airlines Sky Museum besichtigen und an kostenlosen Führungen durch die Geschichte von Japan Airlines teilnehmen.

3. Flughafen Seoul Incheon

Eine Maschine der Korean Air vor dem Incheon International Airport in Seoul EPA/YONHAP

Die Top 3 eröffnet der Incheon International Airport in Seoul, Südkorea, – der größte Flughafen des Landes und einer der verkehrsreichsten der Welt. Bei den "World Airport Awards" wurde er bereits mit dem Titel "Flughafen des Jahres" ausgezeichnet. Mit einer Vielfalt an Geschäften, Lounges, Spa-Services, Unterhaltungsangeboten wie einer Eislaufbahn und einem Golfplatz sowie Kinderbetreuungseinrichtungen lockt dieser Flughafen Passagiere und Kunden aus der ganzen Welt. Unüblich ist seine Lage auf einer künstlich aufgeschütteten Landmasse zwischen den Inseln Yeongjong und Yongyu. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2001 hat sich der Flughafen einen festen Platz auf der Liste der beliebtesten Flughäfen der Welt gesichert.

2. Flughafen Singapur Changi

Geizt nicht mit Superlativen wie dem höchsten Indoor-Wasserfall der Welt: Singapore Changi Airport REUTERS/Edgar Su

Die Silbermedaille geht an den Singapore Changi Airport in Singapur. Er einer der verkehrsreichsten Passagierknotenpunkte in Südostasien und bekannt für seine unvergleichlichen Flugerlebnisse, heißt es. Nach eigenen Angaben hat der 2019 eröffnete Flughafen eine große Vielfalt an Attraktionen, Geschäften und Restaurants. Highlights sind unter anderem der höchste Indoor-Wasserfall der Welt, sowie der Canopy Park. Letzterer bietet mitunter Labyrinthe, Hüpfnetze, Gartenpfade und Riesenrutschen.

1. Flughafen Doha Hamad

Der Flughafen hatte sich schon für die vergangene Fußball-WM in Katar herausgeputzt. EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

Den ersten Platz belegt der Hamad International Airport in Doha, der Hauptstadt Katars. Der Flughafen wird als der architektonisch bedeutendste und luxuriöseste Terminalkomplex der Welt bezeichnet. Er ist der Drehkreuzflughafen für Qatar Airways. "Der Hamad International Airport ist ein beeindruckender, moderner Flughafen, der seinen Kunden einen hohen Fünf-Sterne-Standard an Einrichtungen und Dienstleistungen bietet", urteilt man bei Skytrax.

Nur relativ knapp nicht in die Top 10 hat es der Flughafen Wien-Schwechat geschafft. Er landet 2024 auf Rang 13, nach Rom Fiumicion (12) und Hongkong (11). Vergangenes Jahr lag Wien noch auf Rang 11. (red, 23.4.2024)