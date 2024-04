Neun Filme (wenn man "Kill Bill: Volume 1" und "Volume 2" als einen zählt) hat Quentin Tarantino bereits gemacht. Einer fehlt noch. APA/AFP/LOIC VENANCE

Quentin Tarantino hat es sich anders überlegt. Der Regisseur ist bekannt für seine Aussage, dass er in seiner Karriere nur zehn Filme drehen wolle. Er kenne nämlich die Filmgeschichte, und die letzten Filme von Regisseuren seien immer schlecht, darum wolle er rechtzeitig aufhören. Sein letztes Projekt The Movie Critic hat er jetzt vorerst aber wieder auf Eis gelegt, wie das Branchenmedium Deadline berichtete. Tarantino hat seine Meinung geändert.

Die Vorproduktion war in vollem Gange. Brad Pitt, mit dem Tarantino bereits in Inglourious Basterds und Once Upon a Time in Hollywood zusammengearbeitet hatte, war bereits für die Hauptrolle bestätigt. Die Geschichte wäre im Jahr 1977 angesiedelt gewesen und basiert auf dem Leben eines realen Filmkritikers, der für Pornomagazine schrieb. Die Inspiration geht auf einen Job zurück, den Tarantino als Teenager ausübte: Er füllte Pornohefte in einen Verkaufsautomaten und leerte die Münzen aus dem Geldautomaten.

Der verflixte zehnte Film

Laut Gerüchten hatte Tarantino das Drehbuch noch einmal umgeschrieben, und dadurch verzögerte sich der Produktionsstart. Warum genau er seine Meinung wieder geändert hat, weiß man nicht. Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert: Als im Mai 2014 das Drehbuch von The Hateful Eight geleakt wurde, brach Tarantino das Projekt kurzerhand ab. Er fühlte sich betrogen. Ein Jahr später starteten die Dreharbeiten dann doch.

Welchen Film er stattdessen machen will, hat er noch nicht verraten. Immer wieder hat Tarantino auch selbst Gerüchte befeuert, dass es einen dritten Kill Bill-Teil geben wird. Erfüllt er seinen Fans diesen Wunsch nach 20 Jahren vielleicht doch noch? (red, 22.4.2024)