Auch Vancouver Canucks, New York Rangers und Florida Panthers starteten mit Siegen in die K.o.-Phase

Die Jets aus Winnipeg starten erfolgreich in die Serie. IMAGO/James Carey Lauder

Winnipeg - In der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL haben die Winnipeg Jets ihr Auftaktspiel in der ersten Play-off-Runde am Sonntag (Ortszeit) gegen die Colorado Avalanche spektakulär 7:6 gewonnen. Adam Lowry und Kyle Connor trafen dabei jeweils doppelt. Auch die Vancouver Canucks konnten einen Auftaktsieg bejubeln, die Kanadier schlugen die Nashville Predators mit 4:2. (APA; 22.4.2024)

Gm 1: Avalanche @ Jets 4/21 | NHL Playoffs 2024

Extended highlights of the Colorado Avalanche at the Winnipeg Jets; Game 1 of the First Round of the 2024 Stanley Cup Playoffs 00:00 1st Period 04:13 2nd Period 05:11 3rd Period NHL

NHL-Ergebnisse vom Sonntag - Play-off, 1. Runde (best of seven):

Eastern Conference:

Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 3:2 - Stand in der Serie: 1:0

New York Rangers - Washington Capitals 4:1 - Stand: 1:0

Western Conference:

Winnipeg Jets - Colorado Avalanche 7:6 - Stand: 1:0

Vancouver Canucks - Nashville Predators 4:2 - Stand: 1:0