Kristaps Porzingis von den Boston Celtics stellt sich Nikola Jovic von Miami Heat in den Weg. AP/Steven Senne

Boston – In der nordamerikanischen Basketballliga NBA hat am Sonntag (Ortszeit) das beste Team der Hauptrunde, die Boston Celtics, seinen Play-off-Auftakt gegen Miami Heat klar mit 114:94 gewonnen. Jayson Tatum legte sein erstes Play-off-Triple-Double mit 23 Zählern sowie jeweils zehn Rebounds und Assists auf. Die Milwaukee Bucks haben ohne den verletzten Topstar Giannis Antetokounmpo gegen die Indiana Pacers mit 109:94 gewonnen.

NBA’s Top 10 Plays of the Night | April 21, 2024

NBA

NBA-Ergebnisse vom Sonntag – Play-off, 1. Runde (best of seven):

Eastern Conference:

Boston Celtics – Miami Heat 114:94 – Stand in der Serie: 1:0

Milwaukee Bucks – Indiana Pacers 109:94 – Stand: 1:0

Western Conference:

Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks 109:97 – Stand: 1:0

Oklahoma City Thunder – New Orleans Pelicans 94:92 – Stand: 1:0