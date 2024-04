Liebe Leserin, lieber Leser,

"Section 702" des Foreign Intelligence Surveillance Act (Fisa) gehört zu den umstrittensten Teilen der US-amerikanischen Gesetzgebung. Sichert sich der Staat damit doch nicht nur weitreichende Überwachungsbefugnisse für die eigenen Geheimdienste, er verpflichtet auch Unternehmen zu kooperieren. Nun wird Fisa nicht nur routinemäßig verlängert, es gibt sogar noch eine deutliche Verschärfung.

Außerdem: Schon bald sollen 45.000 Satelliten die Erde in einem nahen Orbit umkreisen. Dafür verantwortlich ist der Wunsch nach möglichst flächendeckender und schneller Satellitenkommunikation. Ein wahres Wettrennen um die Dominanz im wirtschaftlich wachsenden Markt in einer Höhe ab 500 Kilometern ist ausgebrochen, auch wenn in der Branche noch die wenigsten wirklich Geld verdienen. Was noch immer fehlt, ist die dringend nötig Regulierung, denn im All können Unternehmen wie Space X noch immer machen, was immer sie wollen.

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen gute Lektüre!

