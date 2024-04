Gegen Gebühren von bis zu 40.000 Dollar stellt die Ransomware-Gruppe Hello Gookie die gestohlenen Daten auf einer neu eingerichteten Leaksite zur Verfügung

Der Hack beim "Cyberpunk 2077"-Entwickler CD Projekt Red verzögerte damals auch diverse Projekte. CD Projekt Red

Bereits 2021 wurde der polnische Spieleentwickler CD Projekt Red Opfer eines schweren Cyberangriffs. Die Täter, eine Ransomware-Gruppe namens "Hello Kitty", erbeuteten dabei unter anderem den Quellcode zu den Blockbustern "Cyberpunk 2077" und "The Witcher 3". Nun veröffentlichten sie diese Daten im Internet.

Die Veröffentlichung von rund 750 Gigabyte an Daten erfolgte über eine neue Leaksite der Gruppe, die sich mittlerweile in "Hello Gookie" umbenannt hat. Neben dem Quellcode der CD Projekt Red-Spiele wurden auch Daten des Netzwerkriesen Cisco veröffentlicht, wie Heise berichtet. Diese stammen offenbar von einem Angriff, der ein Jahr nach dem Angriff auf den Spiele-Entwickler erfolgt ist.

Die Hintergründe der Aktion bleiben fragwürdig. "Hello Gookie" behauptet zwar, die Passwörter für einige verschlüsselte Dateien im Austausch gegen Spenden von bis zu 40.000 Dollar in Kryptowährungen zu veröffentlichen. Es ist jedoch zweifelhaft, ob die Spenden tatsächlich einem "gemeinnützigen Zweck" zugutekommen, wie der Readme-Datei zu entnehmen ist.

Einige Fans aus der Community sollen damit begonnen haben, auf Basis der bereits geleakten Informationen eigene Versionen der Spiele zu erstellen. Dies zeigt die rasche Verbreitung und das hohe Interesse an den Daten. CD Projekt Red steht nun vor der Herausforderung, die weiteren Folgen dieses Vorfalls zu einzudämmen – und seine Sicherheitsvorkehrungen zu überdenken, um ähnliche Vorfälle in Zukunft hoffentlich verhindern zu können. (red, 22.4.2024)