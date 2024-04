Strafprozess Historischer Prozess: Anklage wirft Trump Wahlbetrug vor

Die Anklage wirft Donald Trump eine Verschwörung zum Wahlbetrug vor, die Verteidigung nennt ihn vollkommen unschuldig: Im historischen New Yorker Strafprozess gegen den früheren US-Präsidenten sind am Montag die Eröffnungsplädoyers gehalten worden. Das Verfahren dreht sich um die Vertuschung einer Schweigegeldzahlung an den Pornostar Stormy Daniels vor der Wahl 2016