Ein enger Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah, ist laut deutschen Medienberichten vom Dienstag verhaftet worden. Dem 43-Jährigen wird vorgeworfen, seit Jahren im Auftrag der chinesischen Regierung in Deutschland spioniert zu haben. Vor allem soll er für Peking die in Deutschland ansässige Exilopposition überwacht haben, berichtet unter anderem die Zeit. Der Hinweis für die Festnahme soll vom Bundesamt für Verfassungsschutz gekommen sein.

Pikanterweise habe sich der Mann, der seit einigen Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, aber chinesische Wurzeln hat, bereits vor zehn Jahren den deutschen Sicherheitsbehörden als Informant angeboten. Diese lehnten aber offenbar ab, weil er sich als glühender Unterstützer von Xi Jinping gegeben und für den Anschluss Taiwans an China ausgesprochen habe. Das machte die Behörden skeptisch, ob er nicht in einer Art Doppelrolle fungiert. Nicht zuletzt weil er auch regierungskritische Organisationen unterstützt haben soll, was inhaltlich nicht stringent war.

Maximilian Krah steht auf Platz eins der AfD-Wahlliste für die Europawahl. IMAGO/Rüdiger Wölk

Kein Zusammenhang mit weiteren Verhaftungen

Krah gibt an, den Mann einst durch seine Tätigkeit als Anwalt kennengelernt zu haben. Weil er sich als ausgewiesener Handelsfachmann erwiesen habe, habe er ihn später in sein Team aufgenommen. Spätestens als der in Dresden lebende Geschäftsmann dann aber als politischer Referent bei Krah in Brüssel anfing und mit ihm gemeinsam nach China reiste, soll die Spionagetätigkeit im Sinne Chinas begonnen haben. Früher soll der Verhaftete SPD-Mitglied gewesen sein, mittlerweile sei er laut Krah aber der AfD beigetreten.



Die Verhaftung steht in keinem direkten Zusammenhang mit einem anderen Fall, der am Vortag bekannt geworden war. In Deutschland wurden am Montag drei andere Männer wegen des Verdachts auf Spionage festgenommen. (mesc, faso, 23.4.2024)