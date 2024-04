Sollte die Vereinbarung keine frei empfangbaren Rechte umfassen, könnten nur Abonnenten von Apple TV+ die insgesamt 63 Spiele des neuen Turniers und sieben Spiele für die Finalisten in den USA sehen

Aus Europa nehmen an dem neuen Format zwölf der insgesamt 32 Mannschaften teil, darunter auch Red Bull Salzburg. REUTERS/Mike Segar

Apple soll mit dem Fußball-Weltverband FIFA kurz vor einer Einigung für die Übertragungsrechte der neuen Club-WM 2025 stehen. Wie die "New York Times" am Montag berichtete, könnte die Einigung mit dem US-Technologie-Riesen noch im April bekannt gegeben werden. Die FIFA äußerte sich auf Anfrage nicht dazu. Unklar sei allerdings, ob die Vereinbarung mit Apple auch frei empfangbare Rechte umfasst.

Wenn nicht, könnten nur Abonnenten von Apple TV+ die insgesamt 63 Spiele des neuen Turniers und sieben Spiele für die Finalisten vom 15. Juni bis 13. Juli in den USA sehen. Aus Europa nehmen an dem neuen Format zwölf der insgesamt 32 Mannschaften teil, darunter auch Red Bull Salzburg. Auch Bayern München, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Inter Mailand oder Manchester City werden am Start sein. Pro Land dürfen maximal zwei Clubs teilnehmen. (APA/dpa, 23.4.2024)