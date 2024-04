In der Südweststeiermark sind tausende Menschen ohne Strom. In Kärnten gilt auf höher gelegenen Straßenabschnitten eine Schneekettenpflicht

Teile der Steiermark präsentieren sich tief winterlich. APA/ERWIN SCHERIAU

Graz/Klagenfurt – Nach dem frühzeitigen Sommerwetter mit Temperaturen um die 30 Grad Celsius zieht aktuell eine Kaltfront über Österreich. Schneefälle haben am Dienstagvormittag insbesondere im Süden Österreichs für Probleme gesorgt. In der Südweststeiermark ist es zu etlichen Stromausfällen gekommen. In der Früh waren rund 100 Trafostationen und 3400 Haushalte betroffen, wie die Energie Steiermark mitteilte. Getroffen hatte es vor allem die Region südwestlich von Leibnitz. Für die Reparaturarbeiten wurden zusätzliche Monteure aus Graz und der Oststeiermark angefordert, teilte Urs Harnik-Lauris, Sprecher der Energie Steiermark, mit.

Verkehrsbehinderungen in Kärnten

Ein Italientief hatte Montagabend winterliche Verhältnisse in die südwestliche Steiermark gebracht. Die Schneefallgrenze sank in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg auf bis 300 Meter Seehöhe. Betroffen waren auch die Weinbaugebiete bis nach Leutschach und Eibiswald. Die Schneelast auf den belaubten Bäumen führte zu Schneebruch. Vonseiten der Energie Steiermark ging man von einer Entschärfung der Situation um die Mittagszeit aus.

April, April, der macht, was er will. Hier der Blick auf die Ortschaft Pack im Bezirk Voitsberg. APA/ERWIN SCHERIAU

Der Wintereinbruch hat in Kärnten für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Auf einigen höher gelegenen Straßen wurde Schneekettenpflicht verhängt, etwa über den Loiblpass nach Slowenien (B91), für die Turracher Straße (B95) in die Steiermark und die Katschberg-Straße (B99) nach Salzburg. Für den Loiblpass wurde die Schneekettenpflicht am Montag in der Früh nach erfolgter Schneeräumung bereits wieder aufgehoben. (red, 23.4.2024)