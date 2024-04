Ex-Skispringer Andi Goldberger ist diese Woche der Vorturner bei "Fit mit den Stars" am Vormittag von ORF 2, bei seiner ersten Sendung am Montag waren im Schnitt 156.000 Zuschauerinnen und Zuseher dabei, der Marktanteil liegt damit bei 44 Prozent.

Andi Goldberger bei seiner ersten "Fit mit den Stars"-Sendung in ORF 2. Screenshot: ORF-TVThek.

Profitänzerin Conny Kreuter - sie machte letzte Woche nach dem ORF-Aus für Philipp Jelinek den "Fit mit den Stars" - Anfang erzielte mit ihrem Auftakt am vergangenen Montag einen Marktanteilsrekord von 50 Prozent. Im Schnitt waren 191.000 Mitturnende dabei. Das Interesse flaute im Verlauf der Woche zwar etwas ab, lag mit 174.000 Zusehern (37 Prozent Marktanteil) am Dienstag und 152.000 am Donnerstag (36 Prozent Marktanteil) aber noch klar über dem Jahresschnitt von Philipp Jelinek. Im Vorjahr waren im Schnitt 138.000 Zuseher bei 32 Prozent Marktanteil bei "Fit mit Philipp" dabei.

Der frühere Vorturner der Nation Philipp Jelinek musste den ORF nach publik gewordenen Chats mit Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache verlassen, in denen er unter anderem ORF-Interna in Aussicht stellte. (red, 23.4.2024)