Reggie Jackson und LeBron James (re) beim Korb. AP/Jack Dempsey

Denver (Colorado) - Die NBA-Partie zwischen den Denver Nuggets und Los Angeles Lakers (101:99) hat mit dem 2:0 in der Play-off-Serie und einem schwer verärgerten LeBron James geendet. Der Superstar verließ nach Schiedsrichterkritik erzürnt die anschließende Pressekonferenz. "Wofür zum Teufel haben wir ein Replay Center? Das macht für mich keinen Sinn, es macht keinen Sinn. Es ärgert mich", sagte der Lakers-Star und monierte ein angebliches Foul an Mitspieler D'Angelo Russell.

Zuvor hatte Titelverteidiger Denver durch einen gelungenen Endspurt auch das zweite Spiel der "best of seven"-Serie gewonnen. Die Gäste verspielten eine 20-Punkte-Führung und Jamal Murray warf den Gamewinner in letzter Sekunde. James hatte beim Stand von 99:99 einen völlig offenen Dreierversuch nicht verwerten können.

Auch nach der Partie zwischen den New York Knicks und den Philadelphia 76ers (104:101) gab es Schiedsrichter-Diskussionen. Er habe auch diese strittigen Szenen gesehen, meinte James. Er frage sich, was im Replay Center vor sich gehe. Nach seinen Ausführungen legte er das Mikro auf den Tisch und stand auf. Zuvor hatte der 39-Jährige alle Fragen gelassen beantwortet. Auch in der Serie zwischen Cleveland und Orlando steht es nach einem 96:86 nun 2:0. (APA, 23.4.2024)

NBA-Ergebnisse vom Montag - Play-off, 1. Runde (best of seven):

Eastern Conference: New York Knicks - Philadelphia 76ers 104:101 - Stand in der Serie: 2:0

Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 96:86 - Stand: 2:0

Western Conference: Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 101:99 - Stand 2:0