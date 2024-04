Ein sehr gelungener Start in die Woche für Zach Hyman. IMAGO/Perry Nelson

Edmonton (Alberta) – Die Edmonton Oilers sind am Montag (Ortszeit) mit einem 7:4-Sieg über die Los Angeles Kings ins NHL-Play-off gestartet. Herausragende Leistungen zeigten Zach Hyman, dem ein Dreierpack gelang, und Oilers-Star Connor McDavid mit gleich fünf Vorlagen. Die Oilers und Kings treffen das dritte Jahr in Serie in der ersten Runde der Play-offs aufeinander. In die zweite Runde kommt traditionell jenes Team, dem zuerst vier Siege gelingen.

Zach Hyman beim Einstecken. AP/JASON FRANSON

Ebenfalls in der Western Conference starteten die topgesetzten Dallas Stars mit einer 3:4-Heim-Niederlage gegen die Vegas Golden Knights in die "best of seven"-Serie. Im Osten musste sich Gastgeber Boston Bruins den Toronto Maple Leafs mit 2:3 beugen und damit den 1:1-Ausgleich hinnehmen. Die Carolina Hurricanes hingegen stellten mit einem 5:3-Heimsieg über die New York Islanders in der Serie auf 2:0. (APA/dpa, 23.4.2024)