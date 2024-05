Das Gericht stammt aus Schellhorns Kochbuch "Sepp, was machst du?". Als Fleischersatz wird ein ganzer Knollensellerie verwendet

Foto: DK-Verlag/Ingo Pertramer

Zutaten

Für die Marinade

Zubereitung

Das Backrohr auf 175 °C Grad Umluft vorheizen. Ihr schält den Sellerie, teilt ihn in vier Spalten und schnitzt jedes Viertel zurecht, bis es wie eine Entenbrust aussieht. Die Oberseite wird die "Hautseite", sie wird kreuzweise eingeritzt oder eingeschnitten.

Die Selleriebrüste salzen und pfeffern, dann zusammen mit Lorbeer, Thymian und Knoblauch auf ein Stück Alufolie geben. Mit Olivenöl beträufeln und mit Ras el-Hanout bestreuen. Die Folie luftdicht verschließen und den Sellerie im vorgeheizten Backrohr ca. 30 Minuten garen.

Inzwischen für die Marinade Teriyakisauce, Sojasauce und Worcestersauce vermengen. Den Sellerie aus dem Backrohr nehmen, den Bratensaft aus der Folie zur Marinade geben und damit dann die Selleriestücke einpinseln. Im Backrohr bei Oberhitze gratinieren. Den Vorgang mehrmals wiederholen.

Die Selleriestücke in einer Pfanne mit dem Thymian und dem Knoblauch in etwas Butter anbraten. Die restliche Marinade beigeben und mit etwas Gemüsefond aufgießen.

Die Wirsingblätter ganz kurz in kochendes Wasser geben und sofort in Eiswasser abschrecken. Trocken tupfen und mit Olivenöl einstreichen. Auf die Teller verteilen und den Sellerie jeweils schön in die Mitte setzen.

Die Gäste glauben offenbar, es sei eine echte Entenbrust … Das finde ich großartig. (rec, 1.5.2024)