16.00 SONDERSENDUNG

Klimt unterm Hammer Das Klimt-Gemälde "Bildnis Fräulein Lieser" wird im Wiener Auktionshaus Kinsky versteigert. Puls 24 widmet sich in einer Sondersendung ab 16 Uhr dem Gemälde. lässt Expertinnen und Experten zu Wort kommen und berichtet ab 17 Uhr live von der Auktion. Durch die Sendung führt Moderator Wolfgang Schieder, Außenreporterin ist Gelena Stillmann. Bis 18.00, Puls 24 und Joyn

19.40 REPORTAGE

Re: Hoffnung für Italiens Suchtkranke In der Gemeinde San Patrignano finden Italiens Suchtkranke ins Leben zurück. Im größten Rehabilitationszentrum Europas setzt man auf feste Strukturen und tägliche Arbeit. Bis 20.15, Arte

Findet die meisten Dinge zu wertvoll, um sie wegzuwerfen: Corinna Harfouch als Sammlerin in "Alles in bester Ordnung", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Bernd Spauke

20.15 DRAMA

Alles in bester Ordnung (D 2020, Natja Brunckhorst) Während die leidenschaftliche Sammlerin Marlen (Corinna Harfouch) nichts wegwerfen kann, will Fynn (Daniel Strässer) mit nur 100 Dingen durch die Welt gehen. Die Annäherung zweier unterschiedlicher Temperamente wurde von Natja Brunckhorst inszeniert und mitgeschrieben, die 1981 in der Titelrolle der Kinoversion von Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo als Schauspielerin debütierte. Bis 21.50, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Dok 1: Geliebt, gehasst, gekauft – Streitfall SUV Der SUV polarisiert. Während Paris ab Herbst versucht, solche Fahrzeuge mit hohen Parkgebühren aus der Stadt zu verbannen, verzeichnet Wien die meisten Neuzulassungen. Bis 21.05, ORF 1

21.05 DOKUMENTATION

Smarte Kids? Kinder und digitale Medien Wie schädlich sind digitale Medien wirklich? Und warum sind Kinder besonders gefährdet? Wissenschafterinnen und Ärzte klären auf. Bis 22.05, ORF 1

22.30 DOKUMENTATION

Menschen und Mächte: Der Patronenkönig – Das unheimliche Leben des Fritz Mandl Fritz Mandl (1900–1977), Rüstungsfabrikant aus Wien, bewunderte Mussolini und unterstützte den Austrofaschismus der Heimwehr, lieferte aber auch Munition an die spanischen Republikaner im Kampf gegen Diktator Franco. Ein Porträt des Unternehmers, der vor den Nazis fliehen musste, mit dem späteren Hollywoodstar Hedy Lamarr verheiratet war und nach dem Krieg wieder in Österreich aktiv war. Bis 23.25, ORF 2

0.20 SCIENCE FICTION

12 Monkeys (USA 1995, Terry Gilliam) Terry Gilliam (Brazil) ließ sich für seinen Thriller um eine Zeitreise und die Suche nach einem Virus von Chris Markers Kurzfilmklassiker La Jetée inspirieren. Bis 2.30, Puls 4