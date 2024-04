Dominic Thiem ist wieder einmal früh gescheitert. IMAGO/Oscar J. Barroso

Madrid – Der Traum vom Einzug in die Hauptrunde ist am Dienstagabend geplatzt: Dominic Thiem ist beim Masters-1000-Tennisturnier von Madrid in der zweiten und letzten Qualifikationsrunde gescheitert. Der Niederösterreicher unterlag dem Australier Thanasi Kokkinakis mit 1:6 und 3:6, nachdem er am Montag in der ersten Quali-Runde Nervenstärke bewiesen und den Brasilianer Felipe Meligeni Alves mit 6:2, 3:6, 7:5 besiegt hatte. (red, 23.4.2024)